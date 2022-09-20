下藥迷昏高中閨蜜！無良女送男友當「性玩具」...雙雙遭重判

▲恐怖女子對高中閨蜜下藥後，讓男友指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／基隆報導

基隆一名20歲謝姓女子聯合林姓男友，對高中好閨蜜下藥，偷偷將維他命C改成安眠藥要閨蜜吃下，等到閨蜜昏睡後，讓男友指侵得逞。謝女審理時稱只是基於好玩心態下藥，男友則是辯稱出於作弄、好奇觸摸下體。基隆地院最終依藥劑強制性交罪，將2人重判7年有期徒刑。

判決指出，謝女與受害者小青（化名）為高中同班的好閨蜜，畢業後雙方斷了聯繫，2年後謝女與隔壁班同學林男交往，竟夥同男友設局對小青性侵。

案發在2020年7月24日，3人會合後前往超商，謝女與林男為了哄騙小青吃下安眠藥，先各服用1顆維他命C，以取信小青，信以為真的小青便聽從吃下，之後謝女稱要帶小青去她奶奶家玩，實則帶往男友住處。

走在路上時，小青覺得難吃偷偷吐掉，而3人抵達住處後，謝女見藥效遲遲未發作，又再度要小青吃下第2顆，這次小青推託不掉，只好在2人面前配水吞下。

不久後藥效發作，小青陷入昏睡，謝女便任由林男將小青長褲的胯下處弄破後，指侵得逞，直到林男將沾有體液的手指放入小青嘴裡後，謝女才出言制止「你不要太過分」，整個過程中，小青雖有知覺，但身體無法動彈。

小青醒來後，先在2人面前假裝沒事，私下再偷偷傳訊求救友人，接著跟他們前往火鍋店吃飯，友人到場後趕緊將小青帶離，並前往醫院驗傷、報案。

審理時謝女、林男皆否認犯行，謝女稱只是基於好玩心態下藥，沒想到男友卻對小青做出不雅行為；林男則是稱不知道小青被下藥，只是出於好奇，用手指從她褲子的破洞處觸摸下體。

法院審酌謝女、林男分別以15萬、20萬與小青達成和解，卻始終否認上述犯行，足認2人沒有記取教訓，因此依藥劑強制性交罪，各判7年有期徒刑。