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遭黃光芹控喝醉出席「移交儀式」　陳時中發六點聲明還原真相

▲陳時中「為台北挺身而出」選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲前衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人黃光芹23日爆料，鴻海創辦人郭台銘向BNT原廠口頭保留的3000萬劑疫苗，於去年底與陳時中在萬豪酒店進行「移交儀式」，然而陳卻遲遲不見人影，當他出現時已經醉醺醺，身旁還帶了一名幕僚，更稱他們達成4點決議，「陳時中當場OK，郭台銘功成身退」等。對此，陳時中稍早發布六點聲明還原真相，呼籲民眾「仔細辨別真偽」。

黃光芹今日在臉書上發文指控，郭台銘向BNT原廠口頭保留的3000萬劑疫苗，急著交接給陳時中，兩位BNT高層在大直防疫旅館的萬豪酒店內關了3天，準備要打道回府時卻遲遲不見陳時中人影，桃園市長鄭文燦一度出面找人，也向總統蔡英文報告，最終才把陳找到，但他出現時已經醉醺醺，身旁還帶了一名幕僚。

黃光芹說，該移交儀式在萬豪酒店進行，歷時2個小時後才達成4點決議，第一，跳過上海復星，可直接向BNT原廠和BNT新加坡分公司採購；第二，3000萬劑疫苗分兩年給台灣，由於一個廠填裝功能是3000萬劑，台灣一年只需1500萬劑，BNT答應另1500萬劑他們自行外銷；第三，BNT答應隨時可以更換最新一代疫苗；第四，因為上海復星扣掉運費，從一劑29元中賺走一半，實屬暴利，「所以陳時中決定甩掉上海復星，便宜取價。」

針對上述四點決議，黃光芹強調，「陳時中當場OK，立刻交辦周志浩，郭台銘功成身退。新任部長薛瑞元上台什麼都不知道，王必勝宣布不排除採購BNT次世代疫苗之前，線早就切斷了，後來又把人給得罪了。」

對此，陳時中稍早透過臉書發文怒嗆，黃光芹全篇內容與真相出入甚鉅，他要以六點聲明還原真相，避免造成更多無謂的撕裂與紛擾。

陳時中聲明全文如下：

第一，去年12月17日上午，我與郭台銘董事長急約會面，希望安排在當天晚間六點，討論有關BNT疫苗議題，但因邀約臨時，當日既定行程眾多，只好把這場會面安排在所有行程結束之後，也就是大約晚間九點左右，並非像特定媒體人指稱的遲遲不見人影。

第二，會談過程中，郭台銘急切盼望衛福部能收購三千萬劑疫苗，我在現場仔細聽取意見，也理解郭台銘與疫苗廠商的期待，但台灣作為法治國家，政府巨額採購相關的法律與流程規範非常嚴謹，就算身為防疫指揮官，也絕不可能當下做出任何承諾或拍板，特定媒體人將該會面稱為移交儀式，實在荒謬。

第三， 針對郭台銘等企業家與社會團體，發揮愛心捐贈疫苗令人感動，他也永遠感激，但後續疫苗的引進，不僅需要視國人需求及疫情變動審慎規劃，採購經費一分一毫也都是民脂民膏，不能當作一般商業交易行為看待，更不可能為滿足個人或特定廠商的期待而貿然行事。

第四，回顧今年整年疫苗施打情況，證明國內疫苗充足、多樣性高，高施打率世界少有，且病毒株持續弱化，逐步朝流感方向演進，若在此刻額外引進三千萬劑疫苗，即便分成兩年也難消化。

第五，從防疫到選舉，一路上不實抹黑與惡意攻擊從未停止，但就算是傷痕累累，我仍抱持能忍則忍的態度，只要民心能夠穩定、只要防疫能夠團結，我必不多言，但是眼看疫情即將過去，台灣已經挺過最艱難的一段路，而這些抹黑與攻擊，卻沒有隨著疫情遠離而減少，令人非常遺憾。

第六，我要再次呼籲，請大家謹慎分辨資訊真偽，媒體朋友也應善盡天職，做好把關，台灣好不容易走過疫情的陰霾，不能再因為這些錯假訊息，徒增傷害與痛苦，以上幾點向大家報告。

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