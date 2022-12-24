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林依婷控黑金還掏空農漁會　郭信良：我不是黑道...也非黑金！

記者林悅／台南報導

台南市南、安平區準市議員林依婷23日晚上質疑台南市議長郭信良黑金掏空農漁會，郭信良議長正面回應表示：「我不是黑金」，1996年他向農漁會借錢創業養蝦，但蝦養不好而欠下債務，他不善理財這眾所皆知，他將全部時間用來服務選民，所以他才能7屆高票當選議員，4年議長任內他的債務不是問題，將來更不會是問題。

▲台南市議長郭信良對於準市議員林依婷的質間表示，他不是黑道，也不是黑金，只是皮膚比較黑，他不善理財是眾所皆知，債務不是問題，未來他會讓債務減少。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼台南市議長郭信良對於準市議員林依婷的質間表示，他不是黑道，也不是黑金，只是皮膚比較黑，他不善理財是眾所皆知，債務不是問題，未來他會讓債務減少。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭信良強調，「我不是黑道也不是黑金」，他表示，自己1996年出來創業，向農漁會借錢創業養4、50甲塭養蝦，但蝦養不好而欠下債務，他不善理財，這眾所皆知，他將所有時間、精力都用在服務選民，為民眾謀福祉上，所以他才能連續7屆最高票當選市議員，他4年議長任期內，債務不是問題，未來當然也不是問題，他有他的想法，未來會讓債務減少。

▲台南市議長郭信良對於準市議員林依婷的質間表示，他不是黑道，也不是黑金，只是皮膚比較黑，他不善理財是眾所皆知，債務不是問題，未來他會讓債務減少。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭信良說，林依婷議員是非常有前途的政治人物，就像她的長輩、父親30年來的努力付出奮鬥打拼，都有他的過程、方式，每1個成功的人背後都有他們的辛酸的一面，大家共同努力才是重點，未來路不希望有仇恨，權利、慾望都是過往雲煙，不要結下仇恨才是重點，讓社會更安詳，這才是人民所期待。

郭信良說，面對明天就要議長選舉投票，他的心情很正常，對於連任議長有沒有信心？郭信良說：「該你的就是你的，不是你的爭也沒有用」。

此外，對於方一峰事件，有8名議員申請隨扈，郭信良皺眉表示，台南市治安沒有那麼壞啦，太矯枉過正，搞得風聲鶴唳，沒有那麼緊張卻搞得這麼緊張？警察局長方仰寧實在有點「亂七八糟」，搞得那麼緊張幹嗎？

▲台南市議長郭信良對於準市議員林依婷的質間表示，他不是黑道，也不是黑金，只是皮膚比較黑，他不善理財是眾所皆知，債務不是問題，未來他會讓債務減少。（圖／記者林悅翻攝，下同）
▲林依婷23日要求郭信良在議長選舉之前，公開說明借貸原因以及還款規劃。

據了解，林依婷23日要求郭信良在議長選舉之前，公開說明借貸原因以及還款規劃，高達1億元的債務就算議長不吃不喝、連選連任、不算利息，也要近40年才還得起，更何況郭信良是根本不打算還錢，請問台南需要的是一個借錢不還的議長嗎？有高額負債壓力的議長又是可以做為議員之榜樣、市民之託付之人嗎？而郭信良議長24日則在市議會接受媒體訪問時作出說明澄清。

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