林奕華卡副市長缺明年2月上任　綠議員轟：跟王鴻薇是落跑姊妹花





▲王鴻薇、林奕華。（合成圖／翻攝自王鴻薇臉書、蔣萬安競辦提供）



記者陳家祥／台北報導

準台北市長蔣萬安23日公布第四波人事，並宣布副市長將由國民黨立委林奕華擔任，但會遲至明年2月才上任，引發外界抨擊。對此，民進黨議員齊轟國民黨「算計黨」，這是一個非常糟糕、自私的安排，並批王鴻薇、林奕華可以一起組成落跑姐妹花。

民進黨議員簡舒培批評，國民黨就是一個「算計黨」，九合一選舉大勝後，就完全無視民意、公然做這個決定，完全沒有考量台北市民、大安區民的權益，「只有國民黨的算計、考量，就是一個自私黨」。

簡舒培指出，本來副市長要跟市長一起就職，為了要等林奕華，副市長就要空缺1個月，國民黨不想要立委改選就延後上任，讓大安區無法補選，「當台北市各選區都有立委服務，只因國民黨的算計，大安區沒有立委服務」。

「國民黨內要找誰出來選擺不平。」簡舒培說，由於國民黨內部擺不平，與其這樣，不如讓林奕華到2月上任，讓大安區1年沒有立委，這樣的算計非常自私，國民黨以為現在民意站在他們那一邊，竟可以無視民意。

民進黨議員阮昭雄說，林奕華的人事是最糟的安排，讓市政府少了1個月副市長，也讓大安區少了1年的立委；他說，如果林不想在大安區服務，她也不要阻止別人在大安區服務。

至於是否覺得林奕華此舉是沒收選舉？阮昭雄認為，這雖是依法有據，但對於選民來說，就是最糟的安排，就讓市府少1個月副市長，讓大安區少了1年的立委。

另一位民進黨議員當選人顏若芳表示，國民黨正在上演為爭權奪利的「全員落跑中」，王鴻薇、林奕華一起組成落跑姐妹花「Bye2」。先是王鴻薇落跑議員來選立委，今天大安區立委林奕華又宣布明年二月接任蔣萬安的副市長一職，「難道在國民黨眼中，對人民承諾都只是選舉口號而已嗎？」

顏若芳說，林奕華決定在明年2月才入職副市長，可說是心機用盡，依據法律規定，林奕華如果是明年2月才辭立委，「大安區立委就不會進行補選」。也就是說，林奕華為了自己往上爬，寧願讓台北市1個月沒有副市長、讓大安區一整年沒有立委。

顏若芳直言，國民黨在九合一選後，就開始分贓大會，絲毫不顧當初人民的託付，先來一個落跑王鴻薇，再來一個擺爛林奕華，「犧牲市民權益來換取自己更高的權位，就是在踩著人民往上爬，實非台北市民之福，悲哀！」