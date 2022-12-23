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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文開國安會議！　國民黨團轟「國政千瘡百孔」：別變成黨安會議

▲▼國民黨團召開「國政千瘡百孔 國安會議不能只討論役期」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「國政千瘡百孔 國安會議不能只討論役期」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文宣布將下周起召開國安高層會議，並釋出將討論兵役延長相關議題。國民黨團今（23）上午召開記者會表示，國安問題不是只有兵役延長問題，包括人口老化、少子化、低薪、通膨、黑金詐騙橫行，國人期待蔡英文能夠端出解決方案；更要求蔡英文在國安會議後，直接面對媒體、面對民意，回應民意要求。

書記長李德維表示，現在所有民生物價漲翻天，所有百姓都過得非常痛苦，甚至連茶葉蛋都漲三成，卻只見農委會主委陳吉仲只講幹話。去年的今天，民進黨政府信誓旦旦地說，調升軍公教4%薪資，行政院長蘇貞昌甚至樂觀預期，將會帶動企業調薪，給勞工更好的待遇；現在呢？只有通膨和高物價。

▲▼國民黨團召開「國政千瘡百孔 國安會議不能只討論役期」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

李德維諷刺民進黨政府，在經濟上靠大陸保台灣，而選舉卻永遠操作抗中保台牌。2021年台灣與大陸貿易逆差高達1,716億美元，等於是5.31兆新台幣，而今年1-7月台灣與大陸貿易逆差為920億美元等於是2.85兆新台幣，顯見蔡英文捨不得放掉ECFA，擺脫不了大陸市場，只會在政治上操弄抗中保台。

李德維建議，民進黨若真的要抗中保台，應該好好為台灣企業和產品外銷開拓新市場，不要只剩下甩鍋給中國大陸政治操作一招而已，這對台灣經濟長遠發展，是完全沒有意義的事情。在下周的國安會議後，請直接面對媒體，跟民意直球對決。

▲▼國民黨團召開「國政千瘡百孔 國安會議不能只討論役期」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

副書記長洪孟楷表示，九合一選舉結束到現在，已經過了三周。人民用選票告訴執政的民進黨政府，非常不滿意你的執政，但三周都過去了，人民看不到民進黨政府做出任何的回應，「國民黨團問蔡英文、蘇貞昌，你們到底在忙什麼？」。

洪孟楷指出，全世界最有權力的領導人之一的美國總統拜登，縱使國事如麻，也會接受媒體提問。蔡英文逃避媒體提問，就是逃避人民，因此呼籲蔡英文召開的國安會議，不要只是自己關起門來開會，演個戲、敷衍了事，請親自召開記者會，接受媒體提問。

洪孟楷進一步問蔡英文，九合一大選的結果，拉高到國安會議討論，這是否代表蔡英文承認黑金、黑槍、治安敗壞已經變成國安問題？還是只想繼續操弄抗中保台？九合一大選結果，是民進黨政府沒有跟人民站在一起，所以才會有鴻海創辦人郭台銘的16字箴言，1天不到有超過10萬個讚，這代表國人對郭台銘的認同度，比民進黨來的高。

▲▼國民黨團召開「國政千瘡百孔 國安會議不能只討論役期」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

副書記長鄭正鈐表示，蔡英文總統在臉書預告，下周將召開國安會議，通篇臉書內容中，光是提到民進黨就有5次，這是要召開「黨安會議」吧？且對於2024大選是感到憂心，感覺國安會議要處理、討論的議題似乎跟2024大選有關，也因此擔心下周的國安會議，也只是討論「黨安」而已。

鄭正鈐指出，國安問題必須討論的問題非常多，例如人口老化、少子化的問題，今年1到11月出生人口12.6萬人，死亡人口18.9萬人，兩者差距6.3萬人左右，簡直是「生不如死」。如此嚴重的人口問題，難道不用在國安會議中討論嗎？沒有人口，國力、經濟如何增加？

此外，攸關勞工薪資的問題，全台薪資的中位數最高的縣市在新竹市，但鄭正鈐表示，台灣不是只有新竹市、科學園區，更不是所有國人都在台積電工作。按照今年總薪資統計，最高的10%，跟最低的10%，差距擴大到4.09倍。110年低於薪資平均數人口占比高達68.31%，創下歷史新高，且百分比持續增加中，鄭正鈐質疑，難道薪資過低的問題，不是國安問題嗎？

鄭正鈐再提出用電問題，明年將進入最大缺電危機，根據電力報告指出，2023年備用容量率11.3%，比過去少了1.4%，換算成每日備轉容量率，將落到6%左右，等於是全年都在用電警戒線上游走。用電需求不僅是產業大聲疾呼，同時也對民眾常生活也會受到影響，用電問題難道不也是國安問題嗎？

鄭正鈐再次強調，下周蔡英文召開的國安會，不能變成民進黨的「黨安會議」，2022年大選已經過去，未來如何讓國人生活獲得大幅改善，這才是重點。
 

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關鍵字：

蔡英文國安會議國民黨蘇貞昌陳吉仲

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