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小情侶戴套激戰完「1舉動」錯慘了！過來人瞪大眼：祝你好孕

私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲保險套留在原PO身上。示意圖，非當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

這樣會懷孕嗎？一名女網友發文表示，日前與男友激戰時，雖有戴保險套，但結束後並沒有馬上「離開」，所以導致保險套仍在陰道中，這樣要吃事後避孕藥嗎？貼文曝光後，底下一票網友看到「錯誤1舉動」都紛紛直呼，健康教育要重新學！

女網友在Dcard上，以「保險套掉落」為題發文，提到她和男友大戰一番以後，對方並沒有馬上「離開」，等到軟了以後才出來，而崩潰的是，這時她就發現保險套留在她身上。雖然保險套開口方向服貼在陰道口，沒有完全掉進去，但她就崩潰直呼，現在是她的危險期，很怕懷孕。

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當時，男友安慰說道，保險套內的精液就算逆流，應該也不會跑進陰道。但原PO聽了還是很擔心，這樣到底會不會有懷孕的可能？要吃事後避孕藥嗎？

貼文曝光後，一票網友都先看到「錯誤1舉動」，「去重補修性教育，射完要馬上離開，不然祝你好孕」、「射完要馬上離開，如果擔心就別猶豫趕快買來吃」、「射完就是要馬上出來，因為男生隨時會軟掉，保險套已經被撐開了，那個寬度不是軟掉的生殖器能撐住的」。

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲網友直呼健康教育要重學。示意圖，非當事人。（圖／記者劉維榛攝）

還有網友回應，「會怕就是吃，再來就是顧好身體，別再犯一樣的錯」、「吃事後藥吧！如果不吃藥但真的不小心懷孕了，流產的藥比事後更傷，好好愛惜自己呀」、「我上次也是！男友『在裡面』抱著我，休息一下才拔出來，之後發現保險套在裡面，隔天我們就馬上去買事後了」。

根據美國網站《Men's Health》報導，印第安納大學研究人員曾列出全球常見的15種「保險套錯誤用法」，包含太晚戴、太早摘除、使用前把保險套完全展開、停留太久、前端空氣沒清除、戴反了、不分型號、沒有把保險套戴到底、不戴套、用鋒利的工具打開包裝、使用過期保險套、用錯潤滑劑、過分追求超薄、重複使用、存放不當。

其中「停留太久」這點，有31%的男人說自己射精後，會習慣休息一下，等陰莖完全疲軟才撤出，導致套子易脫落於陰道內；但實際上，應該要在完全疲軟前就撤出，以避免精液流入陰道內。過去也有專家指出，保險套卡在陰道內，就有可能得到性病或懷孕，因此若暫無懷孕打算，最好採取緊急避孕措施，另也可做性病篩檢、找醫師協助處理。

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