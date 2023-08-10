　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一退出IG「動態島有東西」　她驚喜喊酷！果粉：加深想買的欲望了

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max剛推出時，「動態島」就已引發討論。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

蘋果去年發表iPhone 14 Pro時，「動態島」（Dynamic Island）引發討論，雖有不少果粉大推好用，但也有網友認為「比瀏海好擋」、「沒啥APP支援」，不如想像中方便。而近日則有網友注意到，IG限時動態上傳進度已經「登島」，讓她忍不住直呼太酷了！

女網友在Dcard上，以「Instagram限時動態上傳登島啦」為標題發文，提到她最近上傳IG限時動態時，意外發現按下上傳限時動態的按鍵，並退出IG頁面，動態島會顯示上傳進度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從圖片可見，限時動態上傳時，動態島左側會有畫面的縮圖，右側會顯示進度，上傳中會出現「Your story is uploading」的字樣，成功上傳後，則會顯示「Your story upload is complete」。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲IG限時動態上傳進度「登島了」 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

貼文曝光後，引發網友熱議，「我前幾天也有發現這件事，希望可以有更多功能」、「昨天看到動態島有東西，原來是它」、「太酷了吧，這個真的好方便的感覺，加深想買島的欲望了」、「動態島都快要滿一年，好感動」、「沒有動態島的會變成在通知欄裡顯示上傳進度，我也是3、4天前突然在我的通知欄裡發現的」。

另有網友詢問，「好奇為什麼我的動態島沒有Your story is uploading跟Your story upload is complete」。原PO也回應，「我是長按這個（動態島）之後就會顯示文字了」。

ET快訊
快訊／雨區往北擴大！　豪大雨轟19縣市
「食腦變形蟲」QA一次看！　感染途徑曝
快訊／彰化「首家百貨」真的來了！　8／14動土
快訊／女大生練車墜溝亡　死因出爐
瑞莎小開尪「罵教練廢物」賠80萬！　年收入意外曝光
豪雨狂炸台南「比颱風誇張」！　市民灌爆黃偉哲臉書
快訊／陸宣布恢復日本、南韓旅行團！
快訊／NONO慘了！　多名被害女秘赴北檢指控

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨區午後擴大！豪大雨轟19縣市　最新警戒區出爐

台灣虎航班機落地急呼叫「PAN-PAN」　副機長失能！運安會立案調查

快訊／中友百貨彰化店8／14動土　傳連鎖影城進駐將成新地標

直覺說出「台灣最爛1景點」　一票人秒選它！網美超愛拍照

屏東9例本土性登革熱！86歲長者死亡　縣府籲民眾注意防蚊

一退出IG「動態島有東西」　她驚喜喊酷！果粉：加深想買的欲望了

如何為嬰兒添加副食品？少量多樣重營養　醫：練習吞嚥和咀嚼

豪雨狂炸台南「比颱風誇張」　市民灌爆黃偉哲臉書：還不放假嗎

台大生癱23年籲提高照護費　校方：協助引入校外資源支援

訂月餅也能創造工作機會！一家四口擠10坪房間⋯她險得憂鬱症

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

快訊／雨區午後擴大！豪大雨轟19縣市　最新警戒區出爐

台灣虎航班機落地急呼叫「PAN-PAN」　副機長失能！運安會立案調查

快訊／中友百貨彰化店8／14動土　傳連鎖影城進駐將成新地標

直覺說出「台灣最爛1景點」　一票人秒選它！網美超愛拍照

屏東9例本土性登革熱！86歲長者死亡　縣府籲民眾注意防蚊

一退出IG「動態島有東西」　她驚喜喊酷！果粉：加深想買的欲望了

如何為嬰兒添加副食品？少量多樣重營養　醫：練習吞嚥和咀嚼

豪雨狂炸台南「比颱風誇張」　市民灌爆黃偉哲臉書：還不放假嗎

台大生癱23年籲提高照護費　校方：協助引入校外資源支援

訂月餅也能創造工作機會！一家四口擠10坪房間⋯她險得憂鬱症

大谷翔平第10勝創史上第一人　仍面露沮喪對自己不滿意

士官長綠島釣魚失蹤　空軍：持續派員並配合各單位全力搜尋

台積電跌3元收551　台股大跌250點來到16621點

南消七大隊結合祀典武廟　舉辦「帝君約挽袖、捐熱血挺防災」宣導活動

前瞻預算債務比上升　財政部：節流增收財政穩健

核能不是能源問題唯一救星　重點在建構主力能源配比

花蓮原住民族服飾及配件展！匯聚6大族群　紀錄傳統到創新演進

黑吃黑被搶333萬！他演技太差露破綻　警追600公里緝獲假劫匪

在地臉書社團變臉挺郭台銘　驚傳還有立委想買「彰化人大小事」

快訊／雨區午後擴大！豪大雨轟19縣市　最新警戒區出爐

生活熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

尪每天回婆家「和婆婆共浴」　陪睡完才能走

無視規定！台灣代購搶「DinoTaeng」限量品　韓網罵翻

他公審年輕人不讓位　全場逆風酸爆

相隔12年！台灣又出現「食腦變形蟲」死亡個案

快訊／上班注意！　台南、高雄炸大雷雨

關公神像分3種！命理師：拜對加分、拜錯虧本

國家警報大響！暴雨猛轟2縣市　警戒區出爐

PTT「小妹哥」公布懷孕餵奶照　網看1點質疑

成人展的魅力？　搖滾區男「手伸褲檔」上下抖動

雨炸台南「比颱風誇張」　市民喊話黃偉哲：還不放假？

更多熱門

相關新聞

無視規定！台灣代購搶「DinoTaeng」限量品　韓網罵翻

無視規定！台灣代購搶「DinoTaeng」限量品　韓網罵翻

風靡全韓國的療癒文青品牌「DinoTaeng」，近期推出為期13天的快閃活動，販售超可愛的限定款動動鞋鞋扣，引起許多代購團注意，搶攻這波商機，官方規定「同款設計限購3個」，但許多韓國網友抱怨，很多人進場後就不出來，結完帳之後站在角落，店員補完貨又去搶，而那些搶貨的代購團都是台灣人。

妹子「收到外送驚喜」卻慘噴1299　訂餐男反應惹怒全場

妹子「收到外送驚喜」卻慘噴1299　訂餐男反應惹怒全場

「最美掌旗手」廖苡任IG有看頭

「最美掌旗手」廖苡任IG有看頭

「秒摺配件」腳架結合保護殼

「秒摺配件」腳架結合保護殼

iPhone太耗電？專家：兩種App惹得禍

iPhone太耗電？專家：兩種App惹得禍

關鍵字：

iPhone14ProiPhone動態島IGInstagram限時動態上傳進度登島Dcard

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

言承旭失控哭了！淚提原生家庭創傷：我是被不要的

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

林子偉下周披猿袍　台鋼獲大王4人

林子偉百萬身價換王柏融議約權

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

台鋼雄鷹送出林子偉　確定換來樂天3球員

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

國內驚爆食腦變形蟲死亡個案！台大醫：無適當治療方法、死亡率99%

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面