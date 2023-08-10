一退出IG「動態島有東西」　她驚喜喊酷！果粉：加深想買的欲望了

▲iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max剛推出時，「動態島」就已引發討論。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

蘋果去年發表iPhone 14 Pro時，「動態島」（Dynamic Island）引發討論，雖有不少果粉大推好用，但也有網友認為「比瀏海好擋」、「沒啥APP支援」，不如想像中方便。而近日則有網友注意到，IG限時動態上傳進度已經「登島」，讓她忍不住直呼太酷了！

女網友在Dcard上，以「Instagram限時動態上傳登島啦」為標題發文，提到她最近上傳IG限時動態時，意外發現按下上傳限時動態的按鍵，並退出IG頁面，動態島會顯示上傳進度。

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從圖片可見，限時動態上傳時，動態島左側會有畫面的縮圖，右側會顯示進度，上傳中會出現「Your story is uploading」的字樣，成功上傳後，則會顯示「Your story upload is complete」。

▲IG限時動態上傳進度「登島了」 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

貼文曝光後，引發網友熱議，「我前幾天也有發現這件事，希望可以有更多功能」、「昨天看到動態島有東西，原來是它」、「太酷了吧，這個真的好方便的感覺，加深想買島的欲望了」、「動態島都快要滿一年，好感動」、「沒有動態島的會變成在通知欄裡顯示上傳進度，我也是3、4天前突然在我的通知欄裡發現的」。

另有網友詢問，「好奇為什麼我的動態島沒有Your story is uploading跟Your story upload is complete」。原PO也回應，「我是長按這個（動態島）之後就會顯示文字了」。