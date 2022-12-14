台大男面試「10工作」遭打槍　理組網友認證背景：怎麼可能沒人要

▲台大研究所畢業的男網友，面試了10份工作都被打槍，讓他很不解。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者林彥臣／綜合報導

一位台大研究所畢業的男網友在Dcard上發文表示，自己從4月以來面試了10個工作，卻全都失敗讓他十分不解，讓他崩潰表示，「這世界還有哪裡願意給我一個機會？」甚至還有學歷顯示中央電機的網友幫忙認證，也認為這樣的學歷背景，怎麼可能沒有人要。

原PO發文表示，自己學歷成大物理系、台大物理所畢業，面試的公司包括台積電、聯電、ASML、佳世達、億光、內湖兩間不知名生技公司等等。

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原PO說，四大設備商也都投了，連面試機會都沒有，只有ASML靠認識的人資幫他，有問過認識的人資，得到的回應是，「主管覺得你沒有很想要這份工作」。

網友對此留言表示，「這種學歷純血怎麼可能沒人要」、「好想知道你哪裡出問題」、「這學歷應該要很容易拿到offer耶」、「再多投一點呢？我也台大物理所，畢業的時候加起來投了快100個缺才找到」、「感覺你是冷冷的不夠會演的人」、「奇怪你這學歷不應該啊，是不是面試說了什麼奇怪的話」。

但也有人建議，「面試技巧要學，youtube、書店（找資料），找親朋好友練習，一句話要懂包裝，公司並不是找最強的而是找最適合的人」、「雖然我只是學店

，但你要不要找今年畢業的朋友模擬一下你面試的場景，大家都面試差不多的公司，或許剛面試完不久的他們能夠給你比較切合的建議」