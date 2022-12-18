考完客語認證遊花蓮！今年全國最後一場　200考生頂低溫應試

▲即使遭逢低溫且大雨，近200位來自全國各地的考生，不畏低溫熱情入場考試。(圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年客語能力初級多梯次認證17日在花蓮縣花農考場登場，週末首波寒流報到，中央氣象局預報花蓮低溫可能下探10度，即使遭逢低溫且大雨，近200位，來自全國各地的考生，不畏低溫熱情入場考試。

參加人員亦有來自嘉義縣、新北市、新竹縣、台中市及台東縣的考生，特別趕來花蓮參加今年客語認證全國最後一場的考試。考完也順便來花蓮旅遊。

花蓮縣府客家事務處處長彭偉族說，客家事務處有一系列的客語能力認證鼓勵措施，包括補助報名費及獎勵金，多重鼓勵措施吸引公所、農會及客語薪傳師組團報名參加，催出近20個單位團體報考，讓花蓮縣的客語認證報考率較以往大幅提升，報名人數衝破700人，並取得佳績。

彭偉族說，今年初級認證在上個月放榜，花蓮縣成績優異，花蓮縣到考率有75.3%，通過率則有67.27%。花蓮縣政府同仁在縣長的鼓勵下，今年首度組團報考客語認證，到考率高達84%，通過率則有76%，通過率高於全縣的平均值，其中包括地政處處長吳泰焜、花蓮縣文化局副局長曾之妤、花蓮縣政府北區服務中心主任范姜幸玲及各局處同仁都通過認證。花蓮縣政府志工服務隊也組隊報名參加，值得一提的是，高齡82歲的志工取得滿分，是全台唯6滿分者中的一位。

至於其他機關團體的部分，花蓮縣客屬會鄧菊妹理事長及楊豐碩秘書長帶頭組隊團體報名參加初級認證，在考前積極參加客家事務處輔導開設的客語認證班，經過為期六個月的訓練和準備，認證通過率百分百，有高達八成的成員成績在90分以上。另花蓮市公所、吉安鄉公所、吉安客屬分會、吉安鄉農會、瑞穗鄉農會及稻香社區發展協會等機關團體也都向客家事務處申請報名費補助團體報名參加考試，通過率也都很高。

今年全台灣最後一場客語認證在花蓮，有壽豐鄉公所及鳳林鎮公所主管帶隊來參加考試，同時也有來自嘉義、新北、新竹、台中及台東的外縣市鄉親前來考試，他們也順道帶家人來花蓮客庄旅遊，體驗好山、好水、好人情味，享受花蓮客庄的慢活好生活。

明年度客語能力各級認證考試時間已經公告，客家委員會除照往例辦理初級、中級暨中高級及高級4種級別的認證外，自明年度起更增設基礎級認證，共計5種級別的認證讓鄉親可依自身興趣與能力有更多的選擇，歡迎鄉親踴躍報名參加。

