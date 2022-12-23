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免現金誘高中生下注　賭債灌水...還舉牌「開瑪莎拉蒂不還錢」

▲▼刑事局電信警察逮捕利誘高中職生簽賭的陳嫌等5人暴力討債集團，被害人都被威嚇強押簽下本票。（圖／民眾提供，下同）

▲▼刑事局電信警察逮捕利誘高中職生簽賭的陳嫌等5人暴力討債集團，被害人都被威嚇強押簽下本票。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市20歲陳姓男子提供缺錢或正在打工的高中職生，可以免現金線上賭博以賺取零用錢，至少有5人因而欠下數萬元債務，陳嫌等人拿球棒威脅被害人簽本票時竟還「灌水」，有人欠5萬卻要還42萬元；有人欠2萬多要還6萬元，高中職生哪有錢還？陳嫌於是找上父母，發傳單、言語威脅，刑事局電信偵查大隊第二隊獲報逮捕陳嫌5人，最後都交保。

▲▼刑事局電信警察逮捕利誘高中職生簽賭的陳嫌等5人暴力討債集團，被害人都被威嚇強押簽下本票。（圖／民眾提供，下同）

陳姓主嫌擁有某家線上博奕網站代理權，在豐原地區網咖尋找缺錢或是在超商打工的高中職生，以「信用板」方式無需現金即可下注，引誘加入會員，於是高中職生在短時間內賭輸並欠下5至10萬元不等金額，高中職生當然無力償還，於是強押逼迫簽本票，再拿本票向家屬催討賭債。

▲▼刑事局電信警察逮捕利誘高中職生簽賭的陳嫌等5人暴力討債集團，被害人都被威嚇強押簽下本票。（圖／民眾提供，下同）

警方今年8月獲報，經4個多月蒐證，在台中市南屯區逮捕陳嫌，以及新竹市的39歲彭姓男子，彭男和其他3人負責到被害人家裡或是家屬工作地點討債。

▲▼刑事局電信警察逮捕利誘高中職生簽賭的陳嫌等5人暴力討債集團，被害人都被威嚇強押簽下本票。（圖／民眾提供，下同）

有1名被害人欠了5萬元，卻強逼簽下42萬元本票，家長明知是被灌水，只能直接付了10萬元；另1人在超商打工，欠了2萬多元，本票卻是簽6萬元，陳嫌等人天天到超商催討，店長只好代墊2萬多，避免影響生意。

▲▼刑事局電信警察逮捕利誘高中職生簽賭的陳嫌等5人暴力討債集團，被害人都被威嚇強押簽下本票。（圖／民眾提供，下同）

另1人欠下5萬元，陳嫌等人拿討債看板到家屬工作地點撒傳單，讓街坊都知道這件事，還大聲咆哮「有錢開瑪莎拉蒂，沒錢還」，犯案手法惡劣。

▲▼刑事局電信警察逮捕利誘高中職生簽賭的陳嫌等5人暴力討債集團，被害人都被威嚇強押簽下本票。（圖／民眾提供，下同）

警方在陳嫌住處查扣20萬3700元、手機8支、銀行提款卡、本票、借款契約書等證物，詢問後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及賭博等案解送台中地檢署偵辦，後來陳嫌5萬交保，其他4人3萬交保。

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