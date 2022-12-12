欠4萬5被逼簽本票+電擊棒、手指虎凌虐　中警破10人暴力討債集團

▲警方將犯嫌逮捕到案。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市林姓、劉姓2名男子欠下債務無力償還，遭以查姓男子為首的暴力討債集團，以電擊棒、手指虎毆打逼債，案經警方成立專案小組獲報蒐證，警方持拘票、搜索票兵分多路，陸續將查男等10人逮捕到案，依傷害、恐嚇取財等罪移送台中地檢署；檢方複訊後邱姓幹部聲押獲准，其餘人3萬至5萬元不等交保。

台中市警方掃黑專案期間掌握情資，查姓主嫌（35歲）等10人之暴力討債集團，以暴力脅迫方式討債，台中市第二警分局及刑大偵六隊第四隊組成專案小組，報請台中地檢署指揮。

檢警查出，林男（27歲）欠下4萬5000元債務，遭查男等人以言語恫嚇，強逼簽立自白書及4萬5000元本票，過程中更被犯嫌以電擊棒、手指虎毆打。另一名被害人劉男（33歲）欠6萬元，也被同樣方式對待，最後簽下高於欠款的8萬元本票。

專案小組10月至11月在台中多地，持拘票及搜索票執行檢肅，將首謀查嫌等10人拘提到案，並查扣本票、自白書、被害人存摺、證件、模擬槍2支、開山刀4支、手銬、指銬、工作手機8支及電腦主機1台等證物。

▲檢警查扣犯案工具。（圖／記者白珈陽翻攝）

全案分別依組織犯罪條例、刑法傷害、恐嚇取財等罪嫌移送台中地檢察署，檢方複訊後，邱姓幹部遭聲押獲准，主嫌查男與其他成員分別以3萬元至5萬元交保。

台中警察局長蔡蒼柏表示，打擊不法不分假期，「掃蕩黑幫，維護治安」更是當前治安重點工作，絕不容許幫派危害社會治安，警方透過強勢執法、威力掃蕩，維穩治安，以「除惡務盡、刨根究底」原則主動出擊，查緝黑道幫派及暴力分子，並針對所衍生的討債、詐欺、博弈、重利、毒品等犯罪全面查緝、嚴辦刨除，對於轄內不法犯罪絕不寛貸。