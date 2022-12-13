囚禁摩鐵關民宅廁所！　台南警拂曉出擊...掃蕩暴力討債集團逮4人

記者林悅／台南報導

九合一選舉工作甫結束，黑道份子趁勢從事不法暴力討債行為，台南市警五分局緊急報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，查獲以28歲林姓男子為首之黑道暴力討債集團計4人，查扣被害人本票、借據、手銬、刀械及棍棒等贓證物，案依組織犯罪條例、強盜、妨害自由等罪嫌移請台南地檢署偵辦。

▲台南市警五分局破獲以林姓男子為首的暴力討債集團，查扣本票及手銬、刀械及棍棒等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局接獲報案，洪姓被害人因債務問題，遭28歲林姓主嫌、30歲楊姓男子、25歲吳姓男子及未成年少年等4人，以外出「喝茶商討」為由，強行擄走，在車上搶走手機控制行動，並加以恐嚇威脅強簽80萬元本票，隨即帶至外縣市親友處借錢償還未果，後將被害人帶回台南市民宅廁所內囚禁，再帶至汽車旅館以手銬控制其行動，囚禁2天後釋放。

五分局對該集團囂張氣焰，為強力壓制，確保被害人及其親友後續人身安全，立即成立專案小組全力偵辦，蒐集相關犯罪事證後，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組見時機成熟，向台南地檢署及台南地院聲請搜索票及拘票獲核發，於13日清晨6時許，出動23名警力及4名保大霹靂小組，兵分多路拂曉出擊，首先在南區針對為首之林嫌以優勢警力破門入內，林嫌尚在睡夢中，見大批警力到來，來不及反應即遭警方壓制逮捕，當場查獲被害人簽立之本票及相關證據，專案小組陸續在安平區查獲楊嫌、在北區查獲吳嫌等人到案說明，查扣手銬、刀械及棍棒等物，全案偵訊後依組織犯罪條例、強盜、妨害自由等罪嫌移請台南地檢署偵辦，並建請聲押。

五分局長洪頂力表示，「掃蕩黑幫，維護治安」是當前治安重點工作，絕不容許幫派份子危害社會治安，本分局將以「除惡務盡、刨根究底」原則主動出擊，查緝黑道幫派及暴力分子，針對所衍生的討債、詐欺、博弈、重利、毒品等犯罪全面查緝，並依情蒐資料，日夜不定時實施威力掃蕩，有效維持北區治安。