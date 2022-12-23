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新任北市副市長林奕華2月才就職　「等手邊工作告一段落」

▲▼林奕華批評陳建仁坐領中研院高薪，卻違反行政中立。（圖／記者許敏溶攝）

▲林奕華。（圖／記者許敏溶攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長當選人蔣萬安今（23日）稍早發布第四波10位小內閣人事，其中，立法委員林奕華出任副市長。林奕華表示，自她接下總幹事輔選任務，數個月的時間一路與蔣市長並肩作戰，努力拼得勝選。她很感謝蔣市長選後多次徵詢她，邀請她一同為台北市民服務。她經過慎重考慮，決定未來協助蔣市長一起建設台北、推動市政、服務市民。

林奕華說，這陣子陷入長考是因為對大安區鄰里有深厚感情，大選結束至今，她也接到許多民眾鼓勵她繼續協助蔣市長，她除了由衷感謝大安區民眾長期的支持，更允諾未來會繼續秉持腳踏實地、認真服務的精神，加倍努力推動市政。

▲▼副市長林奕華。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲準副市長林奕華。（圖／蔣萬安辦公室提供）

林奕華坦言，答應接任副市長一職考慮甚多，尤其目前正值立法院預算會期，監督預算的工作尚未完成，另外，各界關切的《氣候變遷因應法》、《菸害防制法》等重大法案也還在進行中，她的服務處與國會辦公室仍有眾多服務案件在持續處理，種種因素讓她無法答應立刻接任副市長工作。林奕華表示，她已徵得蔣市長同意，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年2月再轉換至市府服務。

林奕華說，她的大安區服務處不會關門，將轉為立法委員曾銘宗服務處，同仁也會繼續為大安區民眾服務。而她長期關心教育文化議題，未來相關法案、重要議題與政策也將委由李德維等不分區立委接手監督。

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