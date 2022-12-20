北農低溫卸貨區啟用「折疊籃運送蔬果」　每年減少3500萬個紙箱

▲北農總經理翁震炘（左一）示範新式折疊籃使用方法。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北農產運銷公司今（20日）舉行「北農革新成果暨產銷履歷農產品推廣記者會」宣布啟用全台第一個大型低溫卸貨拍賣區，推動農產運銷冷鏈物流體系，並推廣新式折疊籃運送蔬果，預估每年可減少3500萬個紙箱，替農友省下7億元包裝成本，也帶動台灣農產運銷界的容器變革。

北農今宣布啟用第二果菜批發市場大型低溫卸貨拍賣區，串連產地預冷、棧板化作業，維持蔬果從產地到市場的鮮度，並推出「新式折疊籃」、「產銷履歷農產品採購管道」。

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北農總經理翁震炘指出，以往農民用紙箱載送蔬果，一個紙箱用完就丟，成本高達40多元，現在用新式塑膠折疊籃，每個循環使用費不到20元，省錢又環保，也讓蔬果品質更好，像是同樣都是青江菜，有冷鏈的每斤可以賣到70、80元，沒有冷鏈的頂多10到20元，還要擔心運送過程悶到，一下子就黃葉、賣相差。

翁震炘進一步指出，以北農交易量每日17萬件來看，如導入11萬件使用新式折疊籃，每年可成功替代3500萬個一次性使用的紙箱，為農友節省近50%包裝成本，節省約7億元。

農委會主委陳吉仲也說，紙箱價格越來越貴，新式折疊籃可幫農民節省成本，再透過建置低溫卸貨拍賣區，讓蔬果從產地到拍賣市場都維持好品質，品質提升、價格就變好，消費者也能買到好產品，希望以北農作為冷鏈批發的示範點，未來能有更多批發市場跟進。