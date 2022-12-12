農糧署北區分署輔導　觀音區4款米糧新品上市展現多元新食力

▲觀音區農會開發的「米花脆菓」。（圖／農糧署北區分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農糧署北區分署為行銷推廣國產米穀雜糧，輔導桃園市觀音區農會以國產優質米為主原料，結合在地雜糧，開發「米香脆菓」、「米麴飲」、「臺灣納豆」及「黃金地瓜脆片」4款新品，11日起上市推出，展現多元新食力。

農糧署北區分署長王安石表示，觀音區目前稻作種植面積約有1,400公頃，為推動國產雜糧產業發展及配合石門水庫水資源競用區大區輪作政策，輔導農民轉作低耗水作物，觀音區去(110)年度種植大豆(黑豆、黃豆)面積達125公頃，並成立雜糧集團產區取得產銷履歷驗證。同時也輔導觀音區農會將安全、安心且優質的國產米穀雜糧開發成相關加工產品，更方便民眾隨時享用。

「米花脆菓」共推出黑豆、黑米、椒鹽、巧克力4種口味。原料選用好米及在地黑豆，口感酥脆，層次豐富，每口都吃得到香甜米香，作成小方塊狀，方便好吃又涮嘴。另外「米麴飲」為天然發酵對身體無負擔且容易吸收，嚴選桃園3號香米，製作過程不添加防腐劑及任何化學添加物，用耐心等待米麴慢慢發酵，營養豐富均衡、口感香甜滑順，適合全家大小飲用。

再來還有使用雜糧集團產區生產的國產黃豆製成無添加化學調味劑、防腐劑的「臺灣納豆」、以及在地小農以台農57號甘藷用心製作的「黃金地瓜酥片」，每一口都能感受來自在地的好滋味。