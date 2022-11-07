台海緊張　農糧署研發47款常溫即食品「供國人戰備存糧」

▲農糧署長胡忠一籲國人要有儲存戰備存糧的觀念。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中共總書記習近平發表20大報告，不承諾放棄武力犯台，台海危機仍未解除。農委會為此提高冷藏蔬菜儲量，但一旦發生戰爭無水無電，糧食要如何食用。農糧署長胡忠一今（7日）表示，已設置用油發電的碾米廠和倉儲，3年來也開發出47款即開即食的常溫食品，呼籲民眾平時就要養成戰備存糧的觀念，不只戰時，也可防災、防疫使用。

胡忠一今出席「極品‧品釀」農村美酒新品發表記者會，針對媒體提問，戰時無水無電，戰備存糧如何供應民眾食用。胡忠一回應，目前國庫稻米存量有126萬公噸，一整年供應無虞，且已建置16處用油發電的大型碾米廠，兩周內可供應30萬公噸白米，足夠戰時使用。

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至於蔬菜水果部分，胡忠一說，台灣蔬果一整年都夠用，糧食自給率超過9成，6到10月汛期缺乏的葉菜類，全國也有1萬噸的存量，此外，因應4 到11月梅雨、汛期，另規劃戰備滾動式倉儲，目前存放5280萬公噸的蔬菜，也足夠戰時使用。

胡忠一還說，農糧署在3年前，因疫情關係，參考日本防疫防災經常使用的糧食儲存策略，尤其戰時或災害發生時，無水無電可用，開始研發「國產農糧原料常備食品」，以國產蔬菜、水果、雜糧為主要原料，開發出包含主食、副食、湯品、甜品、飲料、休閒零食6大型態食品，常溫耐保存且即開即食，已研發47款

今年營業額上看3億元，目前在雙北縣市的7-11均有設置專櫃販售，提醒國人平日就要有戰備存糧的觀念，可在家中隨時準備3日存糧，以防不時之需。





▲農糧署研發47款即開即食的常溫保存食品。（圖／農糧署提供）