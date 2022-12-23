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蔡英文遭爆嫌國安會議「好無聊快睡著了」！教授驚：全場都愣住

▲何景榮爆料，蔡英文嫌國安會議「快睡著了...他們講話好無聊」。（圖／翻攝自Facebook／老師雞 何景榮）

▲何景榮爆料，蔡英文嫌國安會議「快睡著了...他們講話好無聊」。（圖／翻攝自Facebook／老師雞 何景榮）

記者閔文昱／綜合報導

淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮，過去曾當選首位新住民二代十大傑出青年，他近日透過臉書爆料，他在2017年受邀進總統府時，總統蔡英文不僅姍姍來遲，坐下來的第一句話還是「剛才開國安會議，我都快睡著了...他們講話好無聊！」讓在場所有人聽了頓時傻眼。

何景榮22日在臉書發文分享，2017年12月8日上午受邀進總統府會見蔡英文，結果等了很久，蔡英文才姍姍來遲，且坐下來的第一句話就是，「唉！剛才開國安會議，我都快睡著了...他們講話好無聊！」讓在場所有人聽了都當場愣住，「堂堂一國之君，怎麼會在公開場合，這樣批評黨政高層呢？」

▲▼總統蔡英文召開國安會議。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文召開國安會議。（圖／資料照）

何景榮表示，當時他馬上看向坐在左前方的林鶴明，只見他滿臉是木然的鐵青之色，不料這時蔡英文又開口向他說道，「每次開會開到快睡著，我就好想喝一杯你們印尼的咖啡喔」、「你們印尼有一道菜，叫Asam，我以前唸博士班的馬來西亞同學請我吃過。不知道今天有沒有這道菜？」

對此，何景榮則暗自心想，「報告總統，Asam這個印尼字的意思，就只是『酸』而已，並不是菜名。」之後的活動就在吃吃喝喝還有拍照中度過，「就像小英總統參加的大多數活動一樣，沒什麼重點，可以直接跳過。」

何景榮總結，想不到蔡英文竟然愛喝印尼咖啡、愛吃馬來酸菜，這麼重大的內幕，一定要公諸於世，「喔！你說『蔡英文愛吃法國菜還是馬來菜，關你何景榮屁事』是吧？那高虹安今天便當吃葷還是吃素，又關你們綠營側翼跟民主進步黨屁事啊！？X你老師勒～」

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