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台北長髮妹超狠！捷運站「棒式」趴地視訊　北捷回應了

▲▼台北長髮妹超狠！捷運站「棒式」趴地視訊　北捷回應了。（圖／翻攝爆廢公社二館） 

▲一名長髮女子在捷運站視訊做棒式。（圖／翻攝爆廢公社二館）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一言不合就棒式！近日一張女子在捷運站內做棒式運動的照片引起網友討論。對此，台北捷運表示，有相關規定車站、車廂內不可以有坐、臥等行為，若勸導不聽將拒絕運送。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一張照片；該照片顯示，一名長髮女子身穿長度超過屁股的羽絨外套、黑色長褲及短靴，以棒式(Plank)的姿勢趴在地上練核心。此外，女子的前方還開著手機視訊。

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該名網友將照片PO出後，開玩笑地說，「不要再說自己時間不夠，看看這位姐姐多麼認真生活！」該文也吸引3800多名網友朝聖留言。據《三立新聞》報導，台北捷運表示，該照經查疑似紅線車站，但未接獲旅客反映。旅客須知中提及，不可在捷運範圍有坐臥行為，勸導不聽可拒絕運送，也呼籲旅客看到其他旅客的異常行為，可立刻通知站務人員處理。

網友看完紛紛留言，「健身房不是一個地點，而是一種心態」、「自律到恐怖的女生」、「她其實是隱眼掉了正在找被誤會了」、「整個城市都是我的健身房」、「這才是真正的時間管理大師」、「看看這個女人有多狠，眼前這個女孩叫小美」、「撐得住，就是神。撐不住，尷尬的就是別人」。

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