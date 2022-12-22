人夫傳裸照！小三嬌喊「想舔」：今天用的很開心　正宮崩潰提告

▲台北一人夫偷吃小三，還和小三傳送露骨情話，鹹濕內容都被妻子看光光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一人夫阿峰(化名)偷吃小三，還傳上身裸照和上面寫「女友說不可以X在裡面」的圖片給她，小三也回「想舔」、「希望小孩可以在適合的時間出現」等語，被阿峰的妻子看見兩人露骨對話，一怒告上法院。台北地院審理，認為兩人侵害配偶權，應連帶賠償20萬元，全案還可上訴。

正宮指控，她今年8月向阿峰借手機，發現小三小芳(化名)傳給丈夫充滿性暗示的訊息，兩人還以「峰哥」、「芳妹」親密相稱，同月她弟弟又撞見姊夫和小芳約會，還接送小芳回家，她認為阿峰和小芳曾單獨出遊過夜、親吻、一起洗澡、發生性行為，已侵害她配偶權，提告向兩人求償100萬元。

阿峰表示，他雖然和小三在LINE上對話比較親密，但他和妻子結婚至今17年，兩人早就分房多年，夫妻關係已名存實亡，妻子本就想和他離婚，因而他覺得妻子求償過高。

法官查看阿峰和小芳的訊息對話，阿峰傳送自己上半身裸照，及上面寫有「女友說不可以X在裡面」的圖片給小芳，調情表示「住妳喜歡跟峰哥纏綿的房間」、「妳的生日禮物是彈簧床一個」、「咬GG」，小芳則回以「想舔」、「你X我我就吸你」、「今天用的很開心」、「我月經真的來了，終於。謝謝老天有聽我的心聲，希望小孩可以在適合的時間出現」等語。法官認為，兩人對話挑逗、露骨，形同熱戀中的男女朋友，已侵害配偶權，應連帶賠償正宮25萬元，全案還可上訴。