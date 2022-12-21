冒學弟名開嗆「教授有問題」　學長躲鍵盤後被揪出...GG了

▲學長不滿學弟對教授態度不禮貌，上網冒用他名義發文指稱「教授有問題，我不會道歉」，使學弟名譽受損，也因此鬧上法院。（圖／資料照）

記者蔡怡萍／台中報導

一名就讀台中逢甲大學的男大生阿嘉（化名），在視訊課程中對教授口氣不佳，遭同學截圖並在網路論壇Dcard上發表「好了啦阿嘉」文章，指責他的言行態度，同系林姓學長看了文章後對阿嘉心生不滿，也發了一篇「大家好，我是阿嘉」，以冒名方式表示「不會道歉也不會轉系」，企圖誤導阿嘉的名譽。阿嘉報警追查出是林姓學長所為，法院依偽造準私文書罪處學長2月徒刑，緩刑2年。

事情起源於今年5月2日下午，逢甲大學一堂視訊課程中，阿嘉有問題向教授發問時，被某同學認為語氣不佳，將畫面截圖並在Dcard逢甲大學版上發文，以「好了啦阿嘉」為標題，責罵阿嘉不該對教授如此態度。

文章被同系林姓學長看到，也對阿嘉心生不滿，為了想給他個教訓，竟也在Dcard上發表文章「大家好，我是阿嘉」，冒名表示「我（阿嘉）在課堂上發言是言論自由，老師上課方式有問題，當下就感覺進行回應，不會道歉也不會轉系」，意圖讓看到文章的人，誤以為阿嘉本人對這件事沒有反省，導致阿嘉名譽受損。

阿嘉發現後連忙報警，警方也協助向Dcard追查出發文帳號是林姓學長，學長到案後見無從辯解，也坦承冒名發文的事實，案件進入司法程序後，雖然學長向阿嘉道歉，並成立和解，阿嘉表示願意原諒，但因偽造準私文書罪為非告訴乃論，須走完審判程序。

台中地院審結，認為林姓學長與阿嘉並不認識，只為逞一時之快，在網路上冒用阿嘉名義發表足以影響名譽的內容，惟念學長坦承犯行，阿嘉也同意給予改過自新機會，依行使偽造準私文書罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年，接受法治教育2場次，全案可上訴。