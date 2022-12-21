強抱上藥檯揉胸！已婚藥師狂暈女同事喊：妳是我第二個心動的女人

▲已婚男藥師竟強抱女同事坐上配藥台，揉胸告白「妳是我第二個心動的女人」，女同事崩潰提告。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者蔡怡萍／台北報導

北市某醫院已婚莊姓男藥師，因為心儀一名女同事，竟在醫院藥局內將女同事強抱到藥劑調配台上，伸出鹹豬手，更對她告白：「妳是我除了我老婆以外，第二個心動的女人」說完，再次抓住其胸，女同事嚇壞以剪刀抵在莊男胸口，但莊男卻囂張回「妳刺啊！反正我就是喜歡妳」。法院一審判決出爐，因莊與女同事以40萬達成和解，依強制猥褻罪，判處有期徒刑6月，緩刑3年。

莊姓男藥師莊姓男藥師去年9月2日晚間7時許，趁與女同事小莓（化名）獨處，竟色心大起，一把將她抱到藥劑調配台上，抓住小莓的裙子順勢沿著大腿上推，小莓嚇壞以手擋住後，莊男隨即伸手抓住胸部，並以雙手抓住小莓雙臂，告白說：「妳是我除了我老婆之外，第二個心動的女人，我真的很喜歡妳」，說完後，又再次抓住小莓胸部。

小莓嚇到花容失色，再以手拍莊男的手拒絕，並抓起剪刀抵在莊男胸口，但莊男竟一點都不害怕回「妳刺啊，反正我就是喜歡妳」，隨後走回發藥檯，抵抗中造成小莓雙側上臂及前臂抓傷，她決定報案提告傷害、強制猥褻罪。

由於小莓事發後馬上向友人述說完整經過，留下傷勢照與驗傷證明，莊男被逮後也坦承犯行，並向小莓致歉，以40萬和解，並在法庭上給付20萬。

法院審理後，認為莊男已婚、育有2名小孩，卻對小莓伸出狼爪造成心理創傷，惟念態度尚佳，有悔悟之心，依強制猥褻罪處有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑3年，期間付保護管束，並依約支付剩下賠償，不得再以任何形式騷擾小莓，全案可上訴。