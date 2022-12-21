捷運上聽《愛你》不配合戴口罩　他被拽下車竟告警公然侮辱

▲林姓男子搭捷運不聽勸戴好口罩，被警方拖出車廂壓制。（資料照／翻攝自爆料公社二社）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓男子搭捷運時，口罩沒遮住鼻子，還大聲播放藝人王心凌的歌曲《愛你》，有民眾受不了檢舉，北捷人員勸阻無效報警，最後由2名捷運警察直接將林男拖出車廂壓制，並函送主管機關依《傳染病防治法》開罰，沒想到事後林男控告捷運警察第一分隊長羅俊民等4人，害他在大庭廣眾下丟臉，涉嫌強制、妨害名譽等罪，台北地檢署21日處分不起訴。

43歲的林男是在6月11日晚上9點左右，自備童軍椅座在捷運板南線車廂內時，被民眾發現口罩沒戴好，北捷人員以及捷運警察隊獲報陸續上車，因林男十分不配合，還向警方咆哮，警方直接在西門站將林男強行拉下車廂，壓制在月台上時時保護管束。

事後有民眾將影片po上網，捷運警察隊為此舉行記者會，呼籲民眾在疫情警戒期間，搭乘大眾運輸工具務必配合防疫政策，確實戴好口罩，不聽勸導會依法開罰3000元到1萬5千元，而乘客如欲未戴口罩乘客，可以按下門邊紅色緊急按鈕通知站務人員及警方到場處理。

而林男在吃了罰單後不甘心，到北檢提告指控林姓北捷員工從台北市府站就尾隨他上車，後來捷運警察劉吳德、邱翔義跟著上車，當眾把他拖下車廂，分隊長羅俊民更舉行記者會指責他的不是，讓他顏面盡失，4人分別涉嫌妨害名譽、強制等罪，不過檢察官調查認為，挨告的警察和北捷人員都只是依法行事，並無刑責問題，因此處分不起訴。