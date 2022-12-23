▲▼好食好事第五屆Demo Day　用「食農新創」為永續發展加速邁進

▲好食好事第五屆Demo Day盛大登場，全力輔導新創團隊提供相關資源與協助鏈結投資，期盼用「食農新創」為永續發展加速來邁進。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

好食好事基金會關注青年人才育成，透過加速器計畫輔導食農新創人才。第五屆加速器從8月開始，展開了為期4個月的免費輔導計畫，在14日舉辦了成果發表會。好食好事基金會執行長陳茂嘉說，「我們今年的主題，其實是希望能夠聚焦在永續，今年所有入選的團隊也都有達到像這樣的標準，只是每一隊去詮釋永續的方法是不一樣的。」

▲好食好事基金會執行長陳茂嘉。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

今年好食好事加速器邁入第五屆，從60家報名團隊中選出了11家食農新創團隊，內容針對在地創新、永續價值、創新科技與營養保健四大領域來進行。如何友善環境與達到永續發展是共同的價值主張，在激烈競爭中第五屆潛力獨角獸獎和食農永續獎，將獲頒發100萬與50萬元獎金，分別由鉅田潔淨技術及日東科技漁業獲得。鉅田潔淨技術創辦人黃千鐘提到，「非常感謝好食好事基金會這幾個月對我們的協助，不管是公司內部的治理或外部業務的對接，好食好事都給我們很大的幫助。我們公司的理念就是希望協助地球淨零碳排放，所以我們每一個產品包括整個製程，都是秉持著這樣的原則。」日東科技漁業總經理黃國良說，「我們一直希望創造與自然和諧共存的養殖方式，那日東科技主要希望在未來的增氧設備，就是養殖設備上能有更精進的發展。」

▲好食好事基金會積極協助輔導新創團隊，致力創造與環境共好的永續社會。

另外Demo Day由現場觀眾票選的最佳故事獎，則是由樸農生技奪下。樸農生技創辦人林弘人說，「很感謝好食好事基金會讓我們有這個機會獲得這獎項。接下來我們希望在產品線能夠建置的更完整，未來希望除了台灣之外，更可以擴及到整個亞洲國家。」樸農生技的共同創辦人鍾秉良則補充，「我們希望目標致力於台灣的農藥減量，能提供農業更友善與永續的環境。」

▲▼今年好食好事加速器邁入第五屆，至今已累計成功輔導了45家食農新創公司。

選拔出的團隊不僅擁有專屬業師全方位進行輔導，並協助鏈結投資。累計至今輔導了45家食農新創公司，輔導完成後共計有27家公司取得外部資金，獲投率達63%。好食好事基金會執行長陳茂嘉進一步說明提到，「這一次第五屆的主題是生態系，我們希望把這五年累積建構起來的力量跟資源能團結在一起。所以明年希望在生態系各個區塊，能有更多機會和各團體與團隊，有更深入的合作。」好食好事加速器計畫積極輔導協助新創團隊，提供完善資源，期盼能與台灣食農共創環境永續共好。