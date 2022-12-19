味全龍運動科技團隊到善高　輔助學子精進球技、未來挑戰職棒

▲味全龍隊情蒐團隊前往善化高中，與善高教練團合作，運用儀器協助學生球員訓練。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

中華職棒味全龍隊重組時，主打特色之一是「新科技」，積極引入運動科技儀器輔助球員訓練，也引發基層球隊、球員們高度興趣，希望一窺究竟。近日龍隊情蒐團隊前往台南善化高中，與善高教練團合作，運用儀器協助學生球員訓練。善高球員黃贊維說，他未來想挑戰職棒殿堂，透過儀器分析知道自己哪裡不足，往後能更快往正確的方向前進，未來才有機會實現夢想。

味全龍復出推手、頂新和德文教基金會創辦人魏應充期盼球團秉持新科技、新高度、新亮點，帶動、振興各階層棒球運動，引領運動產業、創造新價值。基金會「棒球人才扶植」計畫之一是依學校球隊需求，委由龍隊前去安排科技器材或專業指導課程，讓學生體驗不一樣的訓練方式，也與基層教練分享經驗與想法。

▲味全龍隊情蒐團隊向善化高中講解運動科技的用途。

善化高中是科班棒球強隊，多位校友都打過職棒，曾上過美國職棒大聯盟的味全龍隊教練羅嘉仁，以及龍隊現役球員、台灣職棒全壘打王林智勝都是其校友。善高日前即對龍隊的運動科技系統表示高度興趣，最近雙方促成合作交流；龍隊情蒐團隊利用休季時間前往，利用科技儀器測試球員擊球初速等等能力，並與善化教練團合作，提供他們未來精進訓練的參考。

味全龍領隊丁仲緯表示，龍隊長期持續投入運動科技軟、硬體資源，期盼透過與基層互動分享，引領整體產業提升；另外也透過客觀數據，讓球員們能夠審視自己，做更有效率的訓練。

此次前往善化高中，是味全龍隊今年繼台東體中、桃園大溪高中後，第三個前往辦理專業指導活動的高中科班球隊。善高總教練邱書煌指出，用儀器檢測對球員幫助非常大，也讓球員了解自身哪裡不足，還可以知道現在及未來的訓練趨勢。善高教練蔡丞賢提到，這次活動能夠讓基層教練了解訓練的目標、選手了解自身的需求，未來往正確的道路前進，讓訓練方式達到更大的效率。

▲味全龍隊情蒐團隊運用儀器量測善化高中球員表現數據。

▲善化高中許多球員都很關心自己和同學的的數據表現。

善化高中隊員黃家諾說，平常很少有機會用到運動科技儀器，這次測量了自己的投球球速、轉速和轉軸，知道這些數據之後，就會去想哪裡有不足的地方，要調整和修正。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，今年度特別委由味全龍隊前往基層校園，將國外職棒經驗以及運動科技儀器帶進基層棒球學校，提供不一樣的視野和經驗交流，希望孩子們有把握學習機會。未來，基金會持續秉持創辦人推廣棒球運動的核心理念，透過串接資源提升棒球運動環境，成為年輕球員的重要後盾。