　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

味全龍運動科技團隊到善高　輔助學子精進球技、未來挑戰職棒

味全龍運動科技團隊到善高　輔助學子精進球技、未來挑戰職棒（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲味全龍隊情蒐團隊前往善化高中，與善高教練團合作，運用儀器協助學生球員訓練。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

中華職棒味全龍隊重組時，主打特色之一是「新科技」，積極引入運動科技儀器輔助球員訓練，也引發基層球隊、球員們高度興趣，希望一窺究竟。近日龍隊情蒐團隊前往台南善化高中，與善高教練團合作，運用儀器協助學生球員訓練。善高球員黃贊維說，他未來想挑戰職棒殿堂，透過儀器分析知道自己哪裡不足，往後能更快往正確的方向前進，未來才有機會實現夢想。

味全龍復出推手、頂新和德文教基金會創辦人魏應充期盼球團秉持新科技、新高度、新亮點，帶動、振興各階層棒球運動，引領運動產業、創造新價值。基金會「棒球人才扶植」計畫之一是依學校球隊需求，委由龍隊前去安排科技器材或專業指導課程，讓學生體驗不一樣的訓練方式，也與基層教練分享經驗與想法。

味全龍運動科技團隊到善高　輔助學子精進球技、未來挑戰職棒（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲味全龍隊情蒐團隊向善化高中講解運動科技的用途。

善化高中是科班棒球強隊，多位校友都打過職棒，曾上過美國職棒大聯盟的味全龍隊教練羅嘉仁，以及龍隊現役球員、台灣職棒全壘打王林智勝都是其校友。善高日前即對龍隊的運動科技系統表示高度興趣，最近雙方促成合作交流；龍隊情蒐團隊利用休季時間前往，利用科技儀器測試球員擊球初速等等能力，並與善化教練團合作，提供他們未來精進訓練的參考。

味全龍領隊丁仲緯表示，龍隊長期持續投入運動科技軟、硬體資源，期盼透過與基層互動分享，引領整體產業提升；另外也透過客觀數據，讓球員們能夠審視自己，做更有效率的訓練。

此次前往善化高中，是味全龍隊今年繼台東體中、桃園大溪高中後，第三個前往辦理專業指導活動的高中科班球隊。善高總教練邱書煌指出，用儀器檢測對球員幫助非常大，也讓球員了解自身哪裡不足，還可以知道現在及未來的訓練趨勢。善高教練蔡丞賢提到，這次活動能夠讓基層教練了解訓練的目標、選手了解自身的需求，未來往正確的道路前進，讓訓練方式達到更大的效率。

味全龍運動科技團隊到善高　輔助學子精進球技、未來挑戰職棒（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲味全龍隊情蒐團隊運用儀器量測善化高中球員表現數據。

味全龍運動科技團隊到善高　輔助學子精進球技、未來挑戰職棒（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲善化高中許多球員都很關心自己和同學的的數據表現。

善化高中隊員黃家諾說，平常很少有機會用到運動科技儀器，這次測量了自己的投球球速、轉速和轉軸，知道這些數據之後，就會去想哪裡有不足的地方，要調整和修正。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，今年度特別委由味全龍隊前往基層校園，將國外職棒經驗以及運動科技儀器帶進基層棒球學校，提供不一樣的視野和經驗交流，希望孩子們有把握學習機會。未來，基金會持續秉持創辦人推廣棒球運動的核心理念，透過串接資源提升棒球運動環境，成為年輕球員的重要後盾。

ET快訊
姆巴佩褲襠又見「大包凸凸」！　網笑：弟弟興奮了
本屆10大巨星抱憾最後一舞！　最慘的是他0出賽
快訊／普丁將發表「重大國防消息」！　俄官媒鬆口證實
「阿根廷若奪冠大家請我吃雞排」2萬人留言卡位！　本尊回應了
大元出車禍！　遭追撞成「夾心餅乾」
普拿疼缺貨！　藥局出現大量收購
泰國軍艦翻船沉沒！　多名船員失蹤
零成本存股法！　他靠這檔...年領股息300萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

梅西與小智「人生完美重疊」！網揪「7大巧合」驚：太神啦

「阿根廷若奪冠大家請我吃雞排」2萬人留言卡位！他出面回應了

小三通決策尚未出爐！王必勝：陸疫情走向高峰「謹慎評估離島衝擊」

普拿疼缺貨！王必勝：藥局出現大量收購　喊話「不要買藥寄國外」

上周病例「增6.7%」！王必勝：可能是另外一個波段上升開始

國人自大陸返台驗出BF.7變異株！　羅一鈞：北京周圍流行

買原子筆7天後沒水！她「退貨被拒」怒公審店家　網酸：奧客無誤

味全龍運動科技團隊到善高　輔助學子精進球技、未來挑戰職棒

MIS-C+2！5歲男童「打過2劑」　確診近1個月「冠狀動脈擴大」

快訊／今增23死！本土+10317　疫情緩降「比上周同期少4%」

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

梅西與小智「人生完美重疊」！網揪「7大巧合」驚：太神啦

「阿根廷若奪冠大家請我吃雞排」2萬人留言卡位！他出面回應了

小三通決策尚未出爐！王必勝：陸疫情走向高峰「謹慎評估離島衝擊」

普拿疼缺貨！王必勝：藥局出現大量收購　喊話「不要買藥寄國外」

上周病例「增6.7%」！王必勝：可能是另外一個波段上升開始

國人自大陸返台驗出BF.7變異株！　羅一鈞：北京周圍流行

買原子筆7天後沒水！她「退貨被拒」怒公審店家　網酸：奧客無誤

味全龍運動科技團隊到善高　輔助學子精進球技、未來挑戰職棒

MIS-C+2！5歲男童「打過2劑」　確診近1個月「冠狀動脈擴大」

快訊／今增23死！本土+10317　疫情緩降「比上周同期少4%」

理財周刊／手機與成熟製程　拉回找買點

郭宸安發豪語超越爸爸　王金勇觀察一動作像郭勇志

理財周刊／2023產業趨勢

勇士砸千萬拍下新莊2字頭「大凶」宅　內行指：投報率高

Ozone首場校唱掀暴動！　北一女學生冒雨熱血應援

2023台灣燈會在台北！12米兔子超萌「東區16件光裝置」先曝光

《寶可夢 朱紫》最強閃焰王牌登場　年末再開黑色太晶團體戰

男團重生選秀《Peak Time》開播日曝光！SJ、少女時代6位評審陣容超狂

出發花蓮當貴族！宮廷風奢華飯店看海數星、紅酒哈根達斯無限供應

2022年中央一般性教育補助款考核　台南市再度蟬聯全國第一

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

鄰居阿嬤500萬全送他！開一條件網勸：領了啦

3大NG保暖行為　中醫：讓身體冷上加冷

夫堅持「午夜不餵奶」　她怒喊離婚

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

地球踢被子！今晨4℃創新低　下波再挑戰寒流

參加同事婚宴　1理由被要求車停遠點

天冷室內猝死比例高　醫示警：1習慣要人命

下波冷更久！轉雨時間曝　恐寒流凍到聖誕節

全台寒潮爆發　明晨下探4度

男友「浴血床戰」1反應　她心酸：下次不要了

寒流來仍冷不過國外　他指台人1觀念才危險

更多熱門

相關新聞

兄弟開幕周交戰味全　樂天挑富邦

兄弟開幕周交戰味全　樂天挑富邦

中華職棒聯盟14日安排領隊會議，討論明年議題，其中2023年球季開幕戰日期確定在4月1日開打，隔天賽程中信兄弟選擇交手今年季後挑戰賽的對手味全龍。

味全龍球員提早開練　排定中華隊集訓使用

味全龍球員提早開練　排定中華隊集訓使用

洪瑋漢被台鋼挑走　陳品捷：不是被拋棄

洪瑋漢被台鋼挑走　陳品捷：不是被拋棄

徐若熙明年下半季　葉總：還好有開刀

徐若熙明年下半季　葉總：還好有開刀

觀察台鋼擴編選秀　葉總：有補到洞

觀察台鋼擴編選秀　葉總：有補到洞

關鍵字：

頂新和德文教基金會味全龍職棒棒球運動科技善化高中

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

決賽最神不是梅西、姆巴佩？這人被讚：真的神

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

大S爆搬家了！「霸氣斷開和汪小菲舊愛巢」

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

阿根廷門將：為姆巴佩默哀一分鐘

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

更多

最夯影音

更多
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面