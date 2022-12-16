▲▼頂新和德致力推動文化傳承　「新藝祭」結合傳統日式文房空間

▲頂新和德文教基金會致力於文化傳承，「新藝祭」結合傳統日式文房將幸町的故事介紹給大家，同時也將文房打造為共讀空間讓民眾也能一起走入當中。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

傳統日式風格建築，一走進來彷彿乘坐時光機，來到了過往台北城東的幸町聚落。《新藝祭・幸町》藝術祭典由杉木藝術，攜手頂新和德文教基金會所營運的「文房・文化閱讀空間」合作，帶領民眾認識幸町的故事。而這充滿人文藝術氣息的文房，更是榮獲了「台北老屋新生大獎」與台北市文化局第二屆「文化資產保存維護譽揚獎」兩項大獎肯定。

▲▼頂新和德文教基金會致力於文化資產的維護與傳承，將文房打造為圖書館共讀空間，讓社會大眾可以一同來體驗。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡說，「頂新和德文教基金會魏應充創辦人，一直非常重視文化資產跟教育相關的傳承。文房在修復之後，有別於其它日式老屋是走餐廳或咖啡店路線，一開始就是用圖書館式的共讀空間，邀請社會大眾來體驗這樣的日式老屋。逐漸我們也發現可以舉辦許多的多元化活動，讓更多人可以走入這樣一個日式建築，讓它成為生活中的一部分。」策展人游晴雅則提到，「這一次我們主要是想要傳達藝術生活化，不管你是在吃飯的路上或是回家，就算是上班途中，都可以欣賞到不同的藝術。一開始我們是先找到文房，那時候我們希望可以以一個歷史地點選點的方式，加入在過去路線裡面。很感謝有頂新和德文教基金會的幫助，讓活動可以更豐富。」

▲頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡。

首度以新潮壁畫結合老屋老牆，賦予全新生命。像是這隻有四層樓高的狐狸壁畫，就是象徵著要幸「福」（狐）。首屆就邀請到國內18組不同領域藝術創作者，一同在幸町創作與展出。藝術家LEHO說，「狐狸牠本身諧音就是狐（福），就是有福氣的感覺，所以用這樣的組合去呈現我想要表達的幸福理念。」另一位藝術家Aserk則補充說，「這一次的創作理念就是希望在城市裡，可以帶給大家幸福、舒服的感覺，所以我這次創作了像是夏日海洋風景，希望大家在城市裡就可以看到比較舒適的城市海洋風貌。」

▲四層樓高的狐狸壁畫象徵著幸福，同時也賦予老牆全新生命與活力。

推動藝術生活化為出發點，以地區人文與店家結合藝術家創作打造出一份幸町藝術地圖，分為過去、現在、未來三種路線，結合10間不同風格特色店家，共12組藝術創作者作品展出。接下來也將陸續舉辦相關講座與導覽，讓藝術融入在生活日常當中。

《新藝祭・幸町》活動網址：https://theforestplan.weebly.com/