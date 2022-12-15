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好食好事第5屆Demo Day揭曉　鉅田潔淨將甘蔗渣變身餐具獲百萬大獎

▲▼好食好事基金會,Demo Day,食農新創加速器計畫,環保,鉅田潔淨。（圖／業者提供）

▲將甘蔗渣變身環保餐具的鉅田潔淨技術，勇奪最大獎「潛力獨角獸獎」。

圖、文／好食好事基金會提供

由頂新和德基金捐助成立好食好事基金會，2018年提出食農新創加速器計畫，專注於輔導台灣飲食、農業新創事業，昨日（14）舉辦第5屆成果發表會暨大獎評選（Demo Day）。經專業評選，將甘蔗渣變身環保餐具的鉅田潔淨技術，勇奪最大獎「潛力獨角獸獎」及100萬元獎金；兼顧循環經濟與養殖魚貨經濟價值的日東科技漁業，獲得「食農永續發展獎」和獎金50萬元。另外由現場觀眾票選的「最佳故事獎」，則由提供農業生物防治資材量產系統與應用服務的樸農生技摘下。

獲頒食農潛力獨角獸獎的鉅田潔淨，目前主要產品為食品盛裝容器，現正積極擴張其他產品線，如鞋材、電腦機殼等，朝淨零無塑的未來願景邁進。以生物鏈養殖法的日東科技漁業，搭配自然風味賦予技術、智慧化養殖模組、增氧造流設備等技術，養殖自然帶有檸檬香的風味魚，並且友善環境、節能省電及促進人才回流，獲得食農永續發展獎。

樸農生技透過物聯網、人工智慧、自動化生產等技術，建立能大量生產且可快速擴充的昆蟲病毒產線，降低生物防治的生產門檻，提供第一線生產農民更多防治手段；降低農藥使用量、致力成為世界的生物防治彈藥庫的願景，獲得現場最多觀眾支持，奪得最佳故事獎。好食好事加速器迄今累計輔導45家食農新創公司，共有27家公司取得外部資金，獲投率達63%，且實收資本額成長約6.5億元，資本成長率達1.6倍，表現穩定成長。

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