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最有溫度的公益聖誕小物在「愛的GOOD力」好物商店

▲▼頂新和德文教基金會,聖誕節,愛的GOOD力,公益,信望愛智能發展中心,白永恩神父基金會。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲愛天使聖誕祝福禮盒為期間限定商品。（圖／財團法人台中市私立信望愛智能發展中心提供）

文／頂新和德文教基金會提供

聖誕節將至，頂新和德文教基金會的「愛的GOOD力」公益行銷平台，集結了許多由公益團體精心製作的聖誕公益產品，即日起至12/31前凡購買「愛的GOOD力」期間限定商品當中任一款禮盒，即贈送「愛天使娃娃」，消費滿千再加碼贈送「小行李手工皂」，邀請民眾暖心支持。

26歲的小婷（化名）來自偏鄉弱勢家庭，媽媽、以及兩位弟弟皆是身心障礙者，一家領有四張身心障礙手冊，平常靠爸爸、媽媽打零工維持家計，生活非常清苦，小婷自特教學校畢業後在家無處可去，在來到信望愛智能發展中心附設的東勢小作所中學習工作技能之後，培養人際互動能力與自信心，現在成了小作所中的大台柱，在社工及老師指導下，她和其他學員一起完成「愛天使手工娃娃」公益商品製作，小作所也提供獎勵金讓她用來幫助家裡與負擔自己的部分生活開銷。

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▲▼頂新和德文教基金會,聖誕節,愛的GOOD力,公益,信望愛智能發展中心,白永恩神父基金會。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲小婷（化名）與同學一同合力手作愛天使娃娃。（圖／財團法人台中市私立信望愛智能發展中心提供）

信望愛智能發展中心陳美惠督導表示，中心有近44％經費需靠社會大眾善捐支持，認購公益商品支持，讓智青因學習而改變，有機會在社區自立生活。

38歲的小琪（化名）是唐氏症合併中度智能障礙者，在她出生5個月時，家人無力照顧而送到聖安娜之家，之後在社區家園生活至今，白天在聖安娜之家接受日間照顧服務，她的藝術天份展現在繪畫或手工藝作品上，小琪和其他院內的孩子合力製作的文創「洋蔥染午餐袋」使用天然洋蔥皮材料染色，每個手染提袋圖案都是獨一無二、極具特色，也開始在愛的GOOD力好物商店上販售。

▲▼頂新和德文教基金會,聖誕節,愛的GOOD力,公益,信望愛智能發展中心,白永恩神父基金會。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲老師指導小琪（化名）與同學染布製作。（圖／財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會提供）

▲▼頂新和德文教基金會,聖誕節,愛的GOOD力,公益,信望愛智能發展中心,白永恩神父基金會。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲期間限定商品「洋蔥染午餐袋」。（圖／財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會提供）

白永恩神父基金會設立之聖安娜之家在過去曾經是全台頗負盛名的身障孤兒院，許多貧苦人家無力撫養身心障礙的孩子，只好把孩子棄於教堂門口，50年來服務1,100位身心障礙孩子，其中高達九成以上為重度或極重度的障礙者。聖安娜之家全年無休、每日提供全日型身心障礙照顧，有近八成孩子都無法生活自理，且許多家庭失依失聯，或是經濟弱勢，這裡就是他們的家。

此次「愛的GOOD力」聖誕期間限定商品包含信望愛智能發展中心的「愛天使聖誕祝福禮盒」，白永恩神父基金會選用布料留住蔬果色彩之「洋蔥染午餐袋」，心路基金會與捲毛力卡聯名並結合傳統文化之美推出的「幸福花磚皂禮盒」，每份禮盒都是公益團體孩子親手製做，優惠活動詳情請洽官網：https://reurl.cc/Qb0Y75

▲▼頂新和德文教基金會,聖誕節,愛的GOOD力,公益,信望愛智能發展中心,白永恩神父基金會。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲期間限定商品「幸福花磚皂禮盒」。（圖／財團法人心路社會福利基金會提供）

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