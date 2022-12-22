湖內警防搶演練過程太逼真　不知情民眾領款驚呆了

▲湖內警分局在湖內農會舉行防搶演練，過程逼真。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

「不要動！搶劫！」今（22）日上午10時許，一名戴口罩持槍歹徒進入湖內區農會，大聲喝令行員不要動，行員心生畏懼配合歹徒將數10萬元現金交付並立即報警，歹徒在取得金錢欲離開現場時，遭湖內分局線上警網即時趕到，在優勢警力下當場被捕。不過這可不是真的發生搶案，而是湖內警分局的防搶演練，由於太過逼真，農會內不知情的民眾被突如其來場面驚呆，站在一旁不知所措。

年關將屆，民眾到金融機構存提款機會增多，高雄市政府警察局湖內分局為了讓民眾能安心過好年，今（22）日上午在湖內區農會舉行防搶演練，除了金融機構，湖內分局表示，也會加強銀樓業、加油站業及當舖業之營業場所防範犯罪能力，增進自我防衛能力。

▲湖內警分局在湖內農會舉行防搶演練，過程逼真。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

在今日上午的演練過程中，湖內分局深怕造成民眾恐慌、導致不良觀感，也不忘在演練會場明顯處，張貼「防搶演練中」字樣公告民眾周知，不過還是有沒注意的民眾被場面嚇到，一度以為真的發生搶案，直問發生了什麼事，經演練警察解釋後，才鬆了一口氣。

湖內分局分局長蔡鴻謀表示，112年「加強重要節日安全維護工作」自112年1月1日時至1月30日24時止，為期30天；以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，加強防搶（扒）、防竊、反詐騙等，就是希望民眾能過一個好年，也呼籲民眾財不露白，隨時注意可疑人車，如有存提領大筆現金需要警方協助護鈔，警方必將責無旁貸協助。