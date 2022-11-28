民眾請小心　未投保汽機車強制險11月30日起擴大舉發

▲未投保汽機車強制險的車輛，從11月30日起若因駕駛人發生交通違規事件，監理機關將一併擴大舉發，最高可罰鍰32000元。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

未投保汽機車強制險車輛，從11月30日起若因駕駛人發生交通違規事件，監理機關將一併擴大舉發，最高可罰鍰32000元，台南市交通局表示，台南市尚有約17萬輛汽、機車未投保強制險，提醒車主未完成投保前，請勿駕駛未投保車輛上路，避免發生交通事故無法負擔高額賠償費，亦可避免交通違規時被一併舉發。

交通局局長王銘德表示，強制汽車責任保險法修法施行後，若有交通違規，即便是照相取締等逕行舉發案件，例如違規停車﹑超速、闖紅燈等被取締，將經由系統主動比對是否有投保強制險，若未投保，公路監理機關將一併開出罰單，未投保的肇事者也將加重罰鍰，最高罰32000元。

交通局指出，沒有投保強制險的車輛，因攔查或違反交通事件被取締併同舉發者，機車處罰1500~3000元、汽車處罰3000~15000元；未投保汽車強制險肇事者將加重罰鍰，機車處罰10000~16000元、汽車處罰12000~32000元。

交通局表示，依據台南監理站提供資料顯示，本市未投保強制險機車數量約165000輛（約全市12％），汽車數量約6700輛（約全市1％），提醒民眾，於強制車險保險期間屆滿前儘速完成續保或重新投保，民眾可在財團法人保險事業發展中心建置的「強制汽車責任保險有效電子式保險證查詢」平台，查詢名下車輛有無投保強制汽車責任險。

交通事件裁決中心主任劉佳峰表示，違規停車、超速、闖紅燈或紅燈右轉﹑不依規定轉彎或變換車道、不依規定使用燈光等違規態樣，一直是台南市前5大違規項目，請民眾遵守交通安全規則，避免交通事故及荷包失血的風險。