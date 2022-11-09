防制台版柬埔寨悲劇　湖內警全面清查旅宿業及幫派聚集地

▲湖內警分局為防制台版柬埔寨，針對旅宿業和特定場所進行清查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

日前新北市警方破獲詐騙集團以囚禁、虐打等暴力方式控制人頭帳戶被害人，導致3人遭虐死亡，高雄市湖內警分局為防止類似案件發生，立即啟動清源2.0專案勤務，除針對轄內出租套房、旅宿業者外，更增加鐵皮空屋、倉庫以及幫派組合易聚集處所等特定場所清查，瓦解詐騙集團易藏匿處所，主動出擊並發掘是否有被害人遭囚禁情事。

▲湖內警分局為防制台版柬埔寨，針對旅宿業和特定場所進行清查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

湖內分局表示，自6月開始的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，分局也針對「識詐」、「堵詐」、「懲詐」及「阻詐」4大面向研擬相關作為，除了加強宣導，增加民眾防詐能力，降低被騙風險，同時聯合金融機構關懷臨櫃辦理業務之民眾，阻止遭詐款項轉出。

▲湖內警分局為防制台版柬埔寨，針對旅宿業和特定場所進行清查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

分局指出，今年迄今已阻詐30件，阻詐金額超過1000萬元，同時也力求揪出幕後的詐騙集團核心成員，徹底消滅詐欺犯罪，更更針對非法槍枝、毒品以及組織犯罪等案件加強查緝量能，並報請地檢署檢察官指揮偵辦，除向上溯源、向下刨根，更要斬斷不法分子金流。

湖內分局長蔡鴻謀表示，現行詐欺犯罪層出不窮，而手法也推陳出新，現在詐欺集團為控制人頭帳戶被害人或者集團旗下車手，先以申辦貸款、求職等話術作為誘餌，吸引急需用錢或者涉世未深的年輕人，呼籲民眾對於招募員工以及協助申辦貸款的廣告應審慎判斷並多加求證，以免遭到不法分子脅迫而危害自身安全，警方也將全力打擊犯罪，保護民眾安全。