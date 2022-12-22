資安漏洞？部桃醫院12部主機遭駭　薛瑞元允諾3個月內改善

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

部立桃園醫院日前被踢爆有資安漏洞疑雲，不僅電腦被植入惡意程式，且有12部主機遭駭客入侵。立委洪申翰22日質疑，部桃系統過於老舊，且相關採購案遲遲找不到有資安風險管控能力的廠商發包，對此，衛福部長薛瑞元坦言，相關系統確實非常老舊、更新速度很緩慢，會責成醫福會檢討，3個月內可以改善完成。

薛瑞元22日至立院社福及衛環委員會報告並備質詢， 洪申翰質詢時指出，外傳部立桃園醫院的資訊系統為中國研發，有可能是中國網路駭客駭入醫院的系統當中，部桃7日聲明稿也寫到，發現電腦被植入惡意程式，且有12部主機遭駭客入侵。

對於承包資訊系統的廠商是否為中資？薛瑞元否認，他也澄清，該次事件中沒有涉及病人安全的問題發生。



洪申翰也反應，一直到昨天（21日）都有部立醫院員工陳情，護理師替病人做生理監測、護理計畫及護理評估的NIS系統（護理資訊系統），常常當機，從月初至今，完全沒有任何改善更新。

對此，薛瑞元表示，因涉及預算編列問題，需要比三個月更長時間的改善。薛瑞元坦言，目前26家的部立醫院所使用的是大同資訊系統，已經非常老舊、更新速度很緩慢，目前已責成資訊處，讓部桃、讓部立醫院有新的內部作業系統可用。



洪申翰質疑，從政府採購的公開資訊可以看到，本月部立桃園醫院無法決標的採購案，包含「新屋分院的機房設備異常警報監控系統」，以及「外部防火牆及資訊安全管控系統汰換」的採購案，顯示與資安相關的採購案件，目前都沒找到合適、有資安風險管控能力的廠商發包。



洪申翰強調，許多部立醫院在行政院的「國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要」，被納入成為國家關鍵基礎設施的一部分。無論醫院的資訊系統是否有中資疑慮，目前許多人對於部立醫院資訊系統的信任看起來很低。

對此，薛瑞元承諾，無法決標的採購案，也會責成醫福會檢討，而關鍵基礎設施的資訊安全改善越快越好，3個月內可以改善完成，但護理資訊系統的效率改善要花較長時間，還有編列預算的問題要考量。