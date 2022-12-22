　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

資安漏洞？部桃醫院12部主機遭駭　薛瑞元允諾3個月內改善

▲▼薛瑞元聯訪 立法院社福衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

部立桃園醫院日前被踢爆有資安漏洞疑雲，不僅電腦被植入惡意程式，且有12部主機遭駭客入侵。立委洪申翰22日質疑，部桃系統過於老舊，且相關採購案遲遲找不到有資安風險管控能力的廠商發包，對此，衛福部長薛瑞元坦言，相關系統確實非常老舊、更新速度很緩慢，會責成醫福會檢討，3個月內可以改善完成。

薛瑞元22日至立院社福及衛環委員會報告並備質詢， 洪申翰質詢時指出，外傳部立桃園醫院的資訊系統為中國研發，有可能是中國網路駭客駭入醫院的系統當中，部桃7日聲明稿也寫到，發現電腦被植入惡意程式，且有12部主機遭駭客入侵。

對於承包資訊系統的廠商是否為中資？薛瑞元否認，他也澄清，該次事件中沒有涉及病人安全的問題發生。

洪申翰也反應，一直到昨天（21日）都有部立醫院員工陳情，護理師替病人做生理監測、護理計畫及護理評估的NIS系統（護理資訊系統），常常當機，從月初至今，完全沒有任何改善更新。

對此，薛瑞元表示，因涉及預算編列問題，需要比三個月更長時間的改善。薛瑞元坦言，目前26家的部立醫院所使用的是大同資訊系統，已經非常老舊、更新速度很緩慢，目前已責成資訊處，讓部桃、讓部立醫院有新的內部作業系統可用。

洪申翰質疑，從政府採購的公開資訊可以看到，本月部立桃園醫院無法決標的採購案，包含「新屋分院的機房設備異常警報監控系統」，以及「外部防火牆及資訊安全管控系統汰換」的採購案，顯示與資安相關的採購案件，目前都沒找到合適、有資安風險管控能力的廠商發包。

洪申翰強調，許多部立醫院在行政院的「國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要」，被納入成為國家關鍵基礎設施的一部分。無論醫院的資訊系統是否有中資疑慮，目前許多人對於部立醫院資訊系統的信任看起來很低。

對此，薛瑞元承諾，無法決標的採購案，也會責成醫福會檢討，而關鍵基礎設施的資訊安全改善越快越好，3個月內可以改善完成，但護理資訊系統的效率改善要花較長時間，還有編列預算的問題要考量。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
這間麥當勞會怕冷？　整棟「穿毛衣」畫面曝光
租屋網少看1資訊　掉陷阱「多付1個月房租」！
黃安確診「出現奇怪1症狀」：好詭異
世足運彩大賣百億　阿根廷、法國冠軍賽卻賠4億
快訊／Steaker涉吸金數億　創辦人被裁定羈押禁見
快訊／「新竹吐血亡媽留獨子」逆轉！　清寒證明真相超意外
快訊／嘉義驚悚命案！男子頭部中槍陳屍車內
PLG球星出車禍！遭小黃乘客開門「擊落畫面曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2022公共工程金質獎　北市府勇奪9項「稱冠六都」

吳怡農跑行程見車禍　立即下車看顧傷者

資安漏洞？部桃醫院12部主機遭駭　薛瑞元允諾3個月內改善

議長選舉民進黨喊團結　中評會主委將坐鎮台南

快訊／周春米最新小內閣名單！原研考處長黃國榮出任副縣長

邱臣遠4訴求要國防部恢復軍審　批蔡政府兵役政策反覆

小三通春節小規模復航　蘇貞昌：若成功可進一步開放

郭台銘遭諷「BNT推銷員」　媒體人轟：那薛瑞元就是尸位素餐

藍出招為2024增溫！　洪孟楷、鄭麗文親自培訓17歲「麥克風手」

就愛國產！中國拒絕美、德疫苗援助　她感嘆：幸好台灣人還能挑

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

睽違10年最帥的貓再度現身 跨年最強檔！鞋貓劍客2再造史詩冒險

2022公共工程金質獎　北市府勇奪9項「稱冠六都」

吳怡農跑行程見車禍　立即下車看顧傷者

資安漏洞？部桃醫院12部主機遭駭　薛瑞元允諾3個月內改善

議長選舉民進黨喊團結　中評會主委將坐鎮台南

快訊／周春米最新小內閣名單！原研考處長黃國榮出任副縣長

邱臣遠4訴求要國防部恢復軍審　批蔡政府兵役政策反覆

小三通春節小規模復航　蘇貞昌：若成功可進一步開放

郭台銘遭諷「BNT推銷員」　媒體人轟：那薛瑞元就是尸位素餐

藍出招為2024增溫！　洪孟楷、鄭麗文親自培訓17歲「麥克風手」

就愛國產！中國拒絕美、德疫苗援助　她感嘆：幸好台灣人還能挑

冬至吃湯圓！　蔡昌憲曝抗寒冬秘訣：在家抱兒子

平常心面對戰力外　林威志先把球速找回來

耶誕節前送大禮　蔡明堂捐贈興穀國小交通車

陸疫情大量傳播中！張上淳曝最大憂心「出現新變種」　台灣要做1件事

他開刀後返家「膿液狂流」！　醫不解一問：1觀念害的

先探／謝金河：企業寒冬大作戰

郁方甜蜜告白「老公只說謝謝」　他認變了…下秒反轉被讚：好會說

長榮董事會通過4項資產交易案　農曆年前看到航線運價回升

增資87億還不夠！三商壽還要增第三次　預估25億

白家綺難過「小甜甜被換角」　當四寶媽崩潰「跟老公流淚禱告」

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

政治熱門新聞

郭台銘暴擊蔡政府「100000人圍觀」　謝震武罕飆重話

偵訊吃素被公開　高虹安提1質疑

國民黨副議長「挺虹安」　余邦彥宣布退黨

高雄燕巢新當選里長猝逝　3個月內補選

郭台銘嗆「禽獸」遭譏　李來希嘆1事

蔡英文終於要出來了！　她大喊：謝天謝地

蘇貞昌代薛瑞元致歉：郭董罵薛禽獸朽木也不好

謝志偉揭BNT採購過程　反問郭台銘「禽獸有如？」

快訊／30架次共機擾台　航跡如「包圍」台灣南部外海空域

快訊／郭台銘震怒！　寫下「16字遺憾」痛轟執政黨

8年總結／盤點柯文哲市政成績

郭台銘16字遺憾　王定宇PO解讀：郭董真勇者

被控戰犯　王美惠主任發5點聲明：退民進黨

高虹安涉貪新事證！前主任「神龍Z9」遭約談

更多熱門

相關新聞

郭台銘遭諷「BNT推銷員」　她轟：那薛瑞元就是尸位素餐

郭台銘遭諷「BNT推銷員」　她轟：那薛瑞元就是尸位素餐

鴻海創辦人郭台銘近日頻針對BNT議題發表看法，卻遭衛福部長薛瑞元嘲諷「像是BNT的推銷員」。對此，資深媒體人黃光芹21日就在臉書痛批，「如果郭台銘是推銷員，薛瑞元們就是屍位夙餐（應為尸位素餐）！」

就愛國產！中國拒絕美、德疫苗援助　她感嘆：幸好台灣人還能挑

就愛國產！中國拒絕美、德疫苗援助　她感嘆：幸好台灣人還能挑

蘇貞昌代薛瑞元致歉：郭董罵薛禽獸朽木也不好

蘇貞昌代薛瑞元致歉：郭董罵薛禽獸朽木也不好

國內「次世代疫苗現況」一文秒看！　沒買BNT癥結點曝光

國內「次世代疫苗現況」一文秒看！　沒買BNT癥結點曝光

退燒藥祭「限購令」　指揮中心說明

退燒藥祭「限購令」　指揮中心說明

關鍵字：

薛瑞元部立桃園醫院衛福部洪申翰

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

野生「台灣超大咖天后」紐約0偽裝看球賽！

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

中天美女主播被問「多久趴趴一次」

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面