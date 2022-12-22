郭台銘遭諷「BNT推銷員」　媒體人轟：那薛瑞元就是尸位素餐

▲郭台銘、薛瑞元隔空槓上。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘近日頻針對BNT議題發表看法，卻遭衛福部長薛瑞元嘲諷「像是BNT的推銷員」。對此，資深媒體人黃光芹21日就在臉書痛批，「如果郭台銘是推銷員，薛瑞元們就是屍位夙餐（應為尸位素餐）！」

黃光芹指出，2020年10月前行政院長林全幫東洋「推銷」BNT疫苗時，從原本的3000萬劑被陳時中硬砍成200至150萬劑，明擺著讓談判破局，是民進黨後來鬧疫苗荒，累積陳時中參選台北市長高仇恨值的第一個破口。

黃光芹表示，郭台銘與BNT原廠高層接上頭，很不容易，從採購到赴德國查廠、緊盯流程搶快，每一步都不容易，過程中由於擔心又有官員刁難，於是請出國安會秘書長顧立雄協力，成為與放綠燈的蔡英文之間的上層通道。她認為，如果到現在為止，衛福部仍狡辯沒有擋疫苗，恐怕沒人相信，不然最後為何是總統跳出來，恩准之後才能上路？

黃光芹提到，郭台銘降及時雨，到現在對於加碼3000萬劑BNT次世代疫苗未果，而梗梗於懷，「不是為了商業利益，而是因為之前欠了人情債」，否則BNT為何要配合台灣缺疫苗，青少年等開學，而火速到貨1500萬劑，解政府的燃眉之急。她直言，台灣在去年5月發生疫苗荒時，薛瑞元在哪裡？駐德代表謝志偉有何用？她痛批，「豬隊友」變成職業，無役不與，蘇貞昌出來道歉，保得住院長官位？