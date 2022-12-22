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歲末年終！8大尾牙活動掀熱議　網友：分手隔天強運抽中紅包大獎

▲喜宴，婚宴，晚宴，尾牙，聚餐，派對，party。（圖／CFP）

▲又迎來了一年的尾聲，各公司企業開始籌辦尾牙，犒賞辛苦的員工。（示意圖／CFP）

記者洪菱鞠／綜合報導

年關將近，各公司行號開始陸續規劃辦尾牙聚會，準備好好慰勞辛勤工作整年的員工，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「尾牙活動」相關話題，整理出8大熱議的尾牙活動，發現比起只是聚餐吃飯，員工更想要滿滿驚喜感，最期待的就是「抽獎」，還有人分手隔天參加尾牙抽中紅包大獎。

根據網路聲量排行，在「尾牙」相關網路話題中，大家最期待的TOP 1熱門活動就是「抽獎」，多達近6萬討論則數，不少網友認為抽獎過程的驚喜感可以讓活動更有趣，有人就在參加完尾牙後，興奮分享自己公司的「每個獎項都很優質，還有取名字超好笑」，像是「不跟別人獎」的Airpods、「老婆一直獎」的iRobot和「人人都想獎」的switch，豐富獎項和逗趣名稱讓其他人看了留言「感覺尾牙氣氛很好，老闆也很用心」、「公司有缺人可以找我嗎」。另外，也有人曾抽到哭笑不得的獎品，例如「光頭卻抽到吹風機」、「剛買iPhone12又抽到一隻」，將逗趣經歷與網友同樂。

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網友熱議尾牙活動網路聲量排名（圖／Social Lab社群實驗室提供）

「聚餐吃飯」也是尾牙少不了的重要環節，不少公司會選擇在高檔餐廳或飯店吃春酒，讓員工每年都很期待歲末的豐盛菜色與美味佳餚。一位網友就在討論區分享自己的論點，表示「年終尾牙就是要吃好料犒賞自己，充完電後再設下對明年的期許」，認為公司可以藉由聚餐拉近勞資間的關係，提升大家對工作的向心力；也有人將尾牙料理拍照記錄成食記，曬出誘人和牛照片，讓網友垂涎表示「如果可以吃這種好料，工作絕對加倍努力」，十分嚮往會用心舉辦尾牙聚餐的公司。

年終「領紅包」則是大家公認最期待的環節，不僅能夠愉悅身心，也可以為自己的荷包增添厚度。日前一名網友就在社群平台發文寫道「分手隔天眼睛哭超腫去參加尾牙，結果強運抽中兩次5000元」，傷感的心情也被喜氣紅包驅散；不少網友更是踴躍分享經驗，如「總經理說上臺獨唱給紅包，我搶下麥克風還沒唱到副歌，董事長就趕快塞錢拜託我下台」，公司的歡樂氣氛讓其他人直呼羨慕。
 

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