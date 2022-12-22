高雄幫派辦千人尾牙！上百警荷槍實彈盤查　在地人驚問怎麼了？

▲高雄幫派辦千人尾牙！上百警荷槍實彈「伺候」，在周邊路口大規模人車盤查。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄某幫派21日晚間在大寮區一間餐廳會館舉辦年終尾牙餐會，由於席開上百桌，外傳參加人數近千人因而驚動警方。為防止有心人士滋事，昨晚大批警力荷槍實彈在附近路口臨檢、查證件，不少民眾被警方大規模人車盤查舉動嚇壞，上網發問「到底發生什麼事？」，所幸最後活動和平落幕，過程也平和順利。

昨晚大寮區馬路上突然出現大批警力部署，各個荷槍實彈，驚嚇到不少當地民眾。有人就上網發問「大寮附近路口都有站警察，全部大概有上百個，路過的路人都查證件，馬路雙線都有臨檢，請問有發生什麼事嗎？」

對此，林園分局表示，日前接獲情資，某集團公司21日18時在大寮區某餐廳會館舉辦年終尾牙餐會，約500人參加。林園分局前1日已約束不要因為聚餐飲酒引發鬧事，後續則規劃「1221專案勤務」預防有心人士滋事，維護社會安全。

▲高雄幫派辦千人尾牙！上百警荷槍實彈「伺候」，預防有心人士滋事。（圖／記者賴文萱翻攝）

昨晚現場由林園分局長張泰賓坐鎮指揮，協請刑警大隊、保安大隊、少年隊及鳳山分局等單位支援，編排蒐證組、路檢盤查組、交通疏導組及機動巡邏組，動員111名警力，在附近路口執行路檢、蒐證等防制勤務。

警方除維持交通及現場秩序外，也依警察職權行使法及少年事件處理法等相關法令對參加人員人、車盤查，並以優勢警力防止任何暴力衝突發生，有效遏止不法份子串聯滋擾。所幸最終活動和平落幕，查無不法，過程也平和順利。

林園分局表示，警方絕不容許有不法分子或有心人士趁隙擾亂社會秩序，將持續以優勢警力淨化治安，打造安全居住生活環境。