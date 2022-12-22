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台中購物節破三百億！12／28「加碼抽百萬」經發局長中三千元捐公益

▲▼台中購物節,抽獎,現金,發票,房子,油電車。（圖／台中市政府經濟發展局提供）

▲台中購物節破三百億，12月28日加碼抽百萬。

圖、文／台中市政府經濟發展局提供

台中市政府經濟發展局慶祝台中購物節登錄消費金額截至12/20日已突破300億元，提前達成今年立下的目標，經發局長張峯源巧扮聖誕老人，於舉辦「2022台中耶誕嘉年華—台中好甜，心動於中」的台中火車站前廣場，帶領同仁分送糖果聖誕報佳音，同時宣布將於12月28日加碼抽1名百萬現金獎得主。值得一提的是，張局長自己也於當場幸運中獎，當下隨即將抽中的天天抽三千元，全數捐贈台中市社會救助金專戶，讓喜氣更有意義。

▲▼台中購物節,抽獎,現金,發票,房子,油電車。（圖／台中市政府經濟發展局提供）

▲▼台中購物節破三百億，活動期間台中經發局長中三千元，大方捐出做公益。

▲▼台中購物節,抽獎,現金,發票,房子,油電車。（圖／台中市政府經濟發展局提供）

「只有台中購物節能超越台中購物節！」張局長表示，今年台中購物節氣勢如虹，自雙十暖身開跑，短短38天就衝出登錄消費金額101億元，經發局延續去年登錄消費金額破百億，加碼抽百萬現金的活動，提前揭曉今年購物節首位百萬現金得主，緊接著19天後，登錄消費金額站上200億元大關，經發局再次加碼抽出100萬現金。

張局長說明，今年購物節原就規劃月月抽2名100萬現金獎，截至目前為止，今年購物節已揭曉4位百萬幸運兒，緊接著12月24日將於一中商圈水利大樓前廣場抽出月月抽2名100萬現金，12月28日於市政府再加碼抽出1名100萬現金，累積今年台中購物節共有7名百萬得主！購物節抽獎時請鎖定台中購物節FB粉絲專頁。

▲▼台中購物節,抽獎,現金,發票,房子,油電車。（圖／台中市政府經濟發展局提供）

▲▼經發局長巧扮聖誕老人發送糖果。

▲▼台中購物節,抽獎,現金,發票,房子,油電車。（圖／台中市政府經濟發展局提供）

張局長進一步指出，由於今年台中購物節至12月24日結束，呼籲全國民眾把握最後活動時間前進台中，走逛景點、商圈，消費登錄就有機會參加天天抽1700名3千現金、週週抽12名10萬現金、各1台時尚酷跑機和智慧電車、還有12月24日的月月抽2名100萬現金以及12月28日加碼抽1名100萬現金！

張局長強調，不僅於此，即將於明年1月登場的壓軸抽，更有一戶精品好宅和三台百萬油電車等著大家拿！值得一提的是，經發局為方便民眾參加壓軸抽，特別延長台中購物節APP登錄發票和合作店家收據的期限至12月31日23點59分，請民眾記得要於期限內完成登錄發票或合作店家收據，說不定您就是壓軸大獎得主！相關活動訊息請上台中購物節官網（https://fun.taichung.gov.tw/），或洽活動客服專線：04-23896533（服務時間：每日9時-18時）。

▲▼台中購物節,抽獎,現金,發票,房子,油電車。（圖／台中市政府經濟發展局提供）

▲經發局長率同仁報佳音。

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