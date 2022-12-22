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林右昌任期將屆心念防疫　入校幫6至17歲基隆學童接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（22日）公布國內本土病例，新增1萬9798例，其中基隆新增239例，全市專責病房空床率71.8%，市長林右昌表示，雖即將卸下市長一職，仍心念孩子的防疫健康，市府將從今日起到明年1月16日期間安排入校施打疫苗，幫6至17歲學童接種次世代疫苗，提升自我防護力。

衛生局表示，基隆市5至17歲學童COVID-19疫苗追加劑接種覆蓋率偏低，皆未達八成，其中，5至11歲學童自12月2日開放接種迄12月20日止接種率僅2.4%，12至17歲學童追加劑接種率則為63.3%。國內防疫政策與邊境管制逐步開放，本市衛生局於12月22日至明年1月16日再次安排入校，提供6至17歲學童次世代雙價莫德納BA.5疫苗追加劑集中接種服務，服務將近9500人。

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衛生局叮嚀，如未於學校參加集中接種服務者，可自行前往本市COVID-19疫苗接種合約院所施打，依據中央規定，滿5歲未滿6歲者追加劑，可接種兒童BNT，6至17歲學童追加劑，可接種次世代雙價莫德納BA.5疫苗。請家長儘速讓家中學童完成追加劑接種，提升自我防護力，遠離疫病侵襲。

此外，本市將於12月24、25日這周末，在基隆港務分公司靠中正路側1樓，開設次世代雙價莫德納（BA.5）大型接種站，滿6歲以上民眾即可接種，隨到隨打，接種時攜小黃卡、健保卡。24及25日到接種站打追加劑疫苗，6至11歲發200元禮券，65歲以上長者發500元禮券。

有關基隆市疫情部分，本市今日239名確診人數中，包括外縣市通報20例，佔8.37%；其中女性133人、男性106人；若以年齡別區分，25-34歲有52人，占21.76%，其次35-44歲有47人，占19.67%；至於75歲以上的長者有6人、65-74歲有14人、6歲以下有12人。

林右昌表示，本市現有COVID-19專責病房54床，目前收治14人、空床40床，空床率74.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症12名；部立基隆醫院，輕症2名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬9540人，利用快速通道的有5萬6709人，有12萬7144人完成健康條件審核，符合資格已派案10萬1783人，條件不符合則有2萬5361人。

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