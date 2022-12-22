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大陸 大陸焦點 特派現場

京城四大名醫之子施小墨病逝　曾創6個證型施治應對癌症領域

▲京城四大名醫之子施今墨之子施小墨病逝。（圖／翻攝北京日報）

▲京城四大名醫之子施今墨之子施小墨病逝。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸近日多位名人接連「病逝」，京城四大名醫施今墨之子施小墨20日凌晨因病去世，享壽78歲。施小墨子承父業，也是當代名醫，為施門醫派傳人，生前任北京同仁堂施小墨中醫館館長，在中西醫結合與辯證施治上下足功夫，尤其在治療癌症領域，他開創寒、熱、虛、濕、毒、瘀六個證型施治，療效獲外界肯定。

《北京日報》報導，傳承父親衣鉢的施小墨先生，幼承庭訓，傳繼家學，站在父親真傳的平台之上，不斷求索、創新，在中西醫結合和辯證施治方面有深入研究。1970年畢業於首都醫科大學醫療系，臨床西醫辯病，中醫辯證，組方靈活，用藥廣博；擅治內科、婦科、兒科各種疑難雜症。

▲民國時期名醫施今墨曾為孫中山、毛澤東等名人療疾祛病。（圖／翻攝百度百科）

▲民國時期名醫施今墨曾為孫中山、毛澤東等名人療疾祛病。（圖／翻攝百度百科）

公開資訊顯示，施小墨之父施今墨為民國時期的京城四大名醫之一，曾替孫中山、毛澤東、周恩來、楊虎城等療疾祛病，還在黃興的引薦下加入過同盟會。在醫療領域上，施今墨倡導中西醫結合，留有《施今墨醫案》、《施今墨臨床經驗集》等整理過的醫學著作。

施小墨自小在父親身邊，耳濡目染下從北京首都醫科大學、北京中醫醫院，再到施今墨診所、施小墨診所，最後在北京同仁堂施小墨中醫館擔任館長，也是同仁堂製藥廠的顧問。

施小墨病逝後，北京同仁堂施小墨中醫館代表全體員工表達深切哀悼，讚揚施小墨將畢生的精力奉獻在中醫藥事業中。中醫管文章稱，他多次出訪海外，加深海內外對中醫藥文化的認識，「施小墨先生將名醫之名、之術、之德不斷發揚光大，造福患者，造福社會。」

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