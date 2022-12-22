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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸多地籲帶病上班…企業設「陰陽間辦公室」　分隔陽性員工

▲▼ 上海6/1全面復工復產,上海自然美復工,解封, 。（圖／記者趙禕攝）

▲大陸多地允許無症狀和輕症做好防護上班 。（示意圖／記者趙禕攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸放寬防疫限制，多地允許無症狀和輕症做好防護上班。近日有大陸網友爆料稱，其所在的公司從辦公室裡劃分出一個「小陽間」區域，要求感染新冠病毒的員工去「小陽間」上班工作。這一充滿黑色幽默的荒誕事件隨即引發網友熱議，有人調侃稱，「『陰間』和『陽間』怎麼通信，難道要燒紙嗎？」

近日，有大陸社畜爆料稱有企業容許輕症患者上班，但為了減少辦公室內染疫員工傳染其他員工的情況發生，於是想出了一個點子，將辦公室座位劃分成「陰間」及「陽間」，如果是檢測結果呈陰性的員工可留在「陰間」工作，而檢測結果呈陽性，即染疫了的員工，則需要隔離在「陽間」工作。

▲山西疫情。（圖／CFP）

▲大陸多家醫院也發出倡議，鼓勵無症狀或輕症堅守崗位。（圖／CFP）

此外，浙江、重慶、安徽等地均官宣無症狀甚至輕症均可在做好防護的情況下正常上班，部分醫院倡議醫護人員無症狀堅守崗位。其中，北京提出解除隔離後可返崗復工，無需進行核酸和抗原檢測。

12月18日，浙江省新冠肺炎疫情防控工作第123場新聞發布會上，浙江省疫情防控工作領導小組辦公室常務副主任、省政府副秘書長陳重建議，「各單位要加強對員工的健康監測和服務保障，如果員工有發熱咳嗽等症狀，應該引導其對症處置，保證休息，無症狀感染者可視情採取居家隔離等措施，確有需要可在做好個人防護的前提下繼續在崗，病情加重時及時就醫問診。」

同日，重慶市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部綜合辦公室印發《關於進一步優化疫情防控措施的通知》。通知中宣導無症狀不採樣、不用藥，「全市各級黨政機關、企事業單位無症狀和輕症幹部職工根據身體狀況和崗位需要，做好個人防護可正常上班。」

12月19日晚間，蕪湖市新冠肺炎疫情防控暨推進「六穩」工作指揮部辦公室印發《關於進一步優化疫情防控措施的通知》，即日起，全市各級黨政群機關、各企事業單位無症狀和輕微症狀的幹部職工可正常上班。

民眾感染人數疊加醫護人員的感染減員使得醫療資源進一步承壓，多家醫院也發出倡議，鼓勵無症狀或輕症堅守崗位。

河南的焦作婦幼保健院發出致全院黨員及醫護人員的倡議書，不僅提出「如系無症狀感染或輕症，鼓勵大家繼續堅守工作崗位，滿足就醫群眾需求」；還提出「針對當前醫療資源特別緊張的困境，如果你的家人有陽性，請在做好個人防護和自我健康監測的基礎上，堅持正常上班」。

雲南的孟連縣中醫醫院在致全體工作人員倡議書中表示，為減少感染風險，能夠獨自居住的職工儘量獨自居住，科學防疫，加強自主健康監測，「宣導輕症、無症狀感染的同事們能堅持上班的在做好防護的前提下積極主動請纓出戰。」

湖北麻城市婦幼保健院在「致全體醫務人員的一封信」中寫道，「醫務人員的緊缺導致全院醫療業務正常運轉困難。元旦、春節臨近，為積極應對陽性感染高峰期，保證醫院醫療工作正常運轉，在此，院方倡議醫院醫務人員輕傷不下火線：陽性無症狀感染者到陽性病區上班，有發熱症狀的原則上休息3天，建議最長不超過5天。」

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關鍵字：

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