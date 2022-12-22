郭台銘暴擊蔡政府「100000人圍觀」　謝震武罕飆重話：鬥雞鬥慣了

▲郭台銘發文怒轟執政黨：禽獸食祿。（圖／郭台銘臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前談及BNT疫苗議題，卻遭衛福部長薛瑞元嘲諷「像是BNT的推銷員」，讓他氣憤在臉書上留下「禽獸食祿」。對此，資深媒體人謝震武加碼開轟蔡政府「鬥雞鬥慣了」，認為郭台銘的重砲發文只是「剛好而已」。

郭台銘昨天下午在臉書寫下16字表示遺憾，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，同時呼籲執政者體民所苦，廣納建言。貼文一出，立刻掀起各界軒然大波，該文章截至目前為止以吸引超過10萬人點讚、上萬人留言分享。

▲郭台銘和薛瑞元為BNT次世代疫苗槓上 。（合成圖／資料照、郭台銘臉書）

針對薛瑞元嘲諷郭台銘像是BNT推銷員的「鬥雞式發言」，謝震武21日在節目《新聞面對面》上表示，郭台銘臉書發文的用字遣詞就是重、重、重，完全就是罵人罵到骨子裡的話，不過平心而論大概就是「剛好而已」，況且「我罵了你，你還不能去告我，因為我沒有明說罵誰，而是在惕勵所有的官員，但是大家都知道（郭董）在罵什麼」。

謝震武指出，不理解薛瑞元為何突然要蹦出那一句話，其實他只需要回答「評估有無需求」這樣就結束了。謝震武也痛批，「薛瑞元沒有必要酸這麼一句，這樣到底對政府的形象有什麼幫助？郭台銘不會因為被酸了這三個字，從此被打到谷底，難道現在是在輸誠嗎？難道現在政務官已經鬥雞鬥習慣了？」

謝震武提到，全國民眾對疫苗的知識相比過去是完全不可同日而語，包含混打議題也曾經討論過無數次，「混打不是你今天想吃中餐、西餐，這麼簡單的問題」，就連許多專家都說過，全世界沒有人對於混打敢有一個定論，因為連疫苗都不見得是完全成熟，所以混打不同的疫苗之間會出現什麼問題，誰也不敢講。

▲謝震武罕見痛批薛瑞元！（圖／新聞面對面YouTube）

郭台銘為高齡97歲母親請命，希望中央能採購BNT次世代疫苗。謝震武表示，全國一般民眾對於老人家接種怎樣的疫苗，本來就會特別小心，長者不管接種哪一種品牌的疫苗都是個風險，「過了那個風險後，如果再要她換另一種風險，大概心理都會有忐忑」，完全能夠體會郭董的心聲，家裡頭有老人家的民眾大概也會這麼思考。

民進黨立委劉櫂豪也批評薛瑞元，「我就開宗明義的講，他回應得不好」，薛瑞元僅需要在疫苗政策、採購效率上去說明即可，這不是一般政務官應該有的態度，「坦白講，他像是一個評論員，這種回應方式非常非常的不妥」。

劉櫂豪指出，無論如何，事實擺在眼前，慈濟、台積電、鴻海去年確實捐贈了疫苗，這是一個事實，不需要去跟那個事實做對抗，他認為防疫指揮官王必勝講得很好，那就是「再多的感謝，也沒有辦法表達政府的感謝」，用這種態度回應才是正確的。

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