　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘暴擊蔡政府「100000人圍觀」　謝震武罕飆重話：鬥雞鬥慣了

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲郭台銘發文怒轟執政黨：禽獸食祿。（圖／郭台銘臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前談及BNT疫苗議題，卻遭衛福部長薛瑞元嘲諷「像是BNT的推銷員」，讓他氣憤在臉書上留下「禽獸食祿」。對此，資深媒體人謝震武加碼開轟蔡政府「鬥雞鬥慣了」，認為郭台銘的重砲發文只是「剛好而已」。

郭台銘昨天下午在臉書寫下16字表示遺憾，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，同時呼籲執政者體民所苦，廣納建言。貼文一出，立刻掀起各界軒然大波，該文章截至目前為止以吸引超過10萬人點讚、上萬人留言分享。

▲▼ 。（圖／郭台銘臉書）

▲郭台銘和薛瑞元為BNT次世代疫苗槓上 。（合成圖／資料照、郭台銘臉書）

針對薛瑞元嘲諷郭台銘像是BNT推銷員的「鬥雞式發言」，謝震武21日在節目《新聞面對面》上表示，郭台銘臉書發文的用字遣詞就是重、重、重，完全就是罵人罵到骨子裡的話，不過平心而論大概就是「剛好而已」，況且「我罵了你，你還不能去告我，因為我沒有明說罵誰，而是在惕勵所有的官員，但是大家都知道（郭董）在罵什麼」。

謝震武指出，不理解薛瑞元為何突然要蹦出那一句話，其實他只需要回答「評估有無需求」這樣就結束了。謝震武也痛批，「薛瑞元沒有必要酸這麼一句，這樣到底對政府的形象有什麼幫助？郭台銘不會因為被酸了這三個字，從此被打到谷底，難道現在是在輸誠嗎？難道現在政務官已經鬥雞鬥習慣了？」

謝震武提到，全國民眾對疫苗的知識相比過去是完全不可同日而語，包含混打議題也曾經討論過無數次，「混打不是你今天想吃中餐、西餐，這麼簡單的問題」，就連許多專家都說過，全世界沒有人對於混打敢有一個定論，因為連疫苗都不見得是完全成熟，所以混打不同的疫苗之間會出現什麼問題，誰也不敢講。

▲▼ 。（圖／郭台銘臉書）

▲▼ 。（圖／郭台銘臉書）

▲謝震武罕見痛批薛瑞元！（圖／新聞面對面YouTube）

郭台銘為高齡97歲母親請命，希望中央能採購BNT次世代疫苗。謝震武表示，全國一般民眾對於老人家接種怎樣的疫苗，本來就會特別小心，長者不管接種哪一種品牌的疫苗都是個風險，「過了那個風險後，如果再要她換另一種風險，大概心理都會有忐忑」，完全能夠體會郭董的心聲，家裡頭有老人家的民眾大概也會這麼思考。

民進黨立委劉櫂豪也批評薛瑞元，「我就開宗明義的講，他回應得不好」，薛瑞元僅需要在疫苗政策、採購效率上去說明即可，這不是一般政務官應該有的態度，「坦白講，他像是一個評論員，這種回應方式非常非常的不妥」。

劉櫂豪指出，無論如何，事實擺在眼前，慈濟、台積電、鴻海去年確實捐贈了疫苗，這是一個事實，不需要去跟那個事實做對抗，他認為防疫指揮官王必勝講得很好，那就是「再多的感謝，也沒有辦法表達政府的感謝」，用這種態度回應才是正確的。

▶限時搶購◀

♛台灣首賣！　花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
野生「台灣超大咖天后」現場看NBA！　秒被捕捉投放大銀幕
LIVE／小三通復航！薛瑞元撇高端銷售員　我婆何芝寧降肉秀槍
快訊／剛獲必比登推薦！　台南知名小吃突宣布歇業
郭台銘暴擊蔡政府「10萬人圍觀」　謝震武飆重話：鬥雞鬥慣了
峮峮「中空驚現尾牙」！　0修圖真實身材被拍
快訊／政院拍板！　小三通1月7日重啟
台灣發現「全球首例」罕病！　男住院14天死亡
快訊／退燒藥將祭「限購令」　衛福部出手
快訊／又一藍營當選人出事！　遭檢方提當選無效
快訊／6種違停「恢復可拍照檢舉」！　立院初審通過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

5度被問辯論前提　吳怡農拒答反問記者：你說什麼？

朱立倫挺鍾東錦遭民進黨酸爆　國民黨駁：對於不公不義都會發聲

影／柯文哲將卸任！2局長哽咽落淚　曝「柯醫師」視訊看血氧防疫故事

郭台銘暴擊蔡政府「100000人圍觀」　謝震武罕飆重話：鬥雞鬥慣了

陳玉珍稱小三通「先求有再求好」　洪孟楷要政院聽到台商聲音

郭台銘嗆「朽木為官、禽獸食祿」　柯文哲：老郭怎麼用這麼厲害的字眼？

小三通復航「未開放台商」　陳玉珍嘆：實在愧對他們

要畢業了！柯文哲親筆寫這4字送給市民　「你們是我最大的後盾」

呼應賴清德「黑金」說　吳怡農：社會質疑不能已讀不回

政院拍板修正《證券交易法》草案　金管會：持股申報修正為5%

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

薛瑞元酸郭董「BNT的推銷員」　王必勝：不排除買BNT次世代

5度被問辯論前提　吳怡農拒答反問記者：你說什麼？

朱立倫挺鍾東錦遭民進黨酸爆　國民黨駁：對於不公不義都會發聲

影／柯文哲將卸任！2局長哽咽落淚　曝「柯醫師」視訊看血氧防疫故事

郭台銘暴擊蔡政府「100000人圍觀」　謝震武罕飆重話：鬥雞鬥慣了

陳玉珍稱小三通「先求有再求好」　洪孟楷要政院聽到台商聲音

郭台銘嗆「朽木為官、禽獸食祿」　柯文哲：老郭怎麼用這麼厲害的字眼？

小三通復航「未開放台商」　陳玉珍嘆：實在愧對他們

要畢業了！柯文哲親筆寫這4字送給市民　「你們是我最大的後盾」

呼應賴清德「黑金」說　吳怡農：社會質疑不能已讀不回

政院拍板修正《證券交易法》草案　金管會：持股申報修正為5%

素食無法補冬？養生飲食通六腑　中醫師：營養均衡是關鍵

從荷蘭寄光碟片太可疑！內藏搖頭丸　奶茶粉罐塞大麻...毒蟲被逮

聖誕節缺氣氛？　他家有「簡配版麋鹿」自帶超厚圍巾

風・Luxury／梅西與老婆約會秀名錶　勞力士、「錶王」並列心頭好

5度被問辯論前提　吳怡農拒答反問記者：你說什麼？

「灌籃王」拉文已是湖人球員？　NBA經紀人：公牛老闆不想幫忙

想跟主人一起睡被退養　黑貓「太親人」進收容所蹭玻璃討摸

朱立倫挺鍾東錦遭民進黨酸爆　國民黨駁：對於不公不義都會發聲

德國向中國輸出首批BNT新冠疫苗　限定德國僑民才能接種

大廠科企連爆裁員潮！知乎傳再度裁員10%　公司：正常的組織升級

政治熱門新聞

偵訊吃素被公開　高虹安提1質疑

高雄燕巢新當選里長猝逝　3個月內補選

郭台銘嗆「禽獸」遭譏　李來希嘆1事

謝志偉揭BNT採購過程　反問郭台銘「禽獸有如？」

快訊／30架次共機擾台　航跡如「包圍」台灣南部外海空域

快訊／郭台銘震怒！　寫下「16字遺憾」痛轟執政黨

郭台銘16字遺憾　王定宇PO解讀：郭董真勇者

被控戰犯　王美惠主任發5點聲明：退民進黨

8年總結／盤點柯文哲市政成績

高虹安涉貪新事證！前主任「神龍Z9」遭約談

行政院擬開放小三通復航　分階段開放、金馬民眾優先

郭台銘槓政府要選總統？近郭人士搖頭

砲聲隆隆！黨員問賴清德：一屍五命、年輕人在哪裡？

快訊／蔡英文承認「數字跟人民感受有落差」　下周將召開國安會議

更多熱門

相關新聞

廣東等地或有60%企業「提前放假」 「打工人」將迎60天最長年假

廣東等地或有60%企業「提前放假」 「打工人」將迎60天最長年假

大陸廣東、浙江和山東地區部分紡織、印染、化工等傳產產業傳出在12月底約有6成企業或停工提前放假，春節假期前的產能和運行狀況成為外界關注焦點。有業內人士分析，「打工人」或將迎來60天的春節年假，產業在疫情驟升的情況下將面臨新一波的困境。

郭台銘嗆「朽木為官、禽獸食祿」　柯：老郭怎麼用這麼厲害的字？

郭台銘嗆「朽木為官、禽獸食祿」　柯：老郭怎麼用這麼厲害的字？

郭台銘與侯友宜曾會面談2024？　柯文哲：郭跟國民黨關係深厚　

郭台銘與侯友宜曾會面談2024？　柯文哲：郭跟國民黨關係深厚　

郭台銘「禽獸食祿」罵誰？　王鴻薇加碼轟薛瑞元

郭台銘「禽獸食祿」罵誰？　王鴻薇加碼轟薛瑞元

京城四大名醫之子施小墨病逝 曾創6個證型施治應對癌症領域

京城四大名醫之子施小墨病逝 曾創6個證型施治應對癌症領域

關鍵字：

謝震武薛瑞元郭台銘疫苗蔡英文疫情

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

偵訊吃素被公開　高虹安提1質疑

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

新光三越桃園大有店明年2月收攤

宮廟「嬰幼兒收驚人數」暴增！賴銘偉給爸媽1提醒：要注意

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面