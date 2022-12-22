快訊／本土+19798「比上周飆升23.6%」！另增41死　13歲少女染疫亡

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情明顯回升！中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增19,798例本土個案，比上周同日增加23.6%；另增93例境外移入，確診個案中新增41例死亡。死亡個案當中最年輕為僅13歲的青少女，本身有多重慢性疾病，沒接種疫苗，10月底發病，送醫住進兒童專責ICU插管使用呼吸器，住院51天仍病況惡化死亡。

指揮中心說明，今日新增19,798例本土個案，縣市分布依舊以六都為多，分別是新北市(3953例)，台中市(2585例)，桃園市(2181例)，台北市(2088例)，高雄市(2116例)，台南市(1602例)。

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其他縣市狀況分別是彰化縣(953例)，新竹縣(710例)，新竹市(630例)，屏東縣(399例)，苗栗縣(470例)，雲林縣(374例)，嘉義縣(287例)，宜蘭縣(273例)，基隆市(239例)，南投縣(286例)，嘉義市(186例)，花蓮縣(183例)，台東縣(106例)，金門縣(113例)，澎湖縣(59例)、連江縣(5例)。

▲12/22新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日增加41例死亡個案，其中最年輕為13歲青少女，本身有多重慢性疾病，沒接種疫苗，10月26日發燒咳嗽嘔吐，28日到急診，檢查新冠確診、右側肺炎、呼吸窘迫，收住兒童專責ICU插管使用呼吸器，並給予瑞德西韋，11月18日雖然符合解隔離條件，但因為無法脫離呼吸器，轉到兒童一般ICU，繼續住院到12月18日不幸因病況惡化過世，死因為肺炎併心肺衰竭及新冠病毒感染。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲12/22本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）