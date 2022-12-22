　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／本土+19798「比上周飆升23.6%」！另增41死　13歲少女染疫亡

▲▼12/22中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情明顯回升！中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增19,798例本土個案，比上周同日增加23.6%；另增93例境外移入，確診個案中新增41例死亡。死亡個案當中最年輕為僅13歲的青少女，本身有多重慢性疾病，沒接種疫苗，10月底發病，送醫住進兒童專責ICU插管使用呼吸器，住院51天仍病況惡化死亡。

指揮中心說明，今日新增19,798例本土個案，縣市分布依舊以六都為多，分別是新北市(3953例)，台中市(2585例)，桃園市(2181例)，台北市(2088例)，高雄市(2116例)，台南市(1602例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他縣市狀況分別是彰化縣(953例)，新竹縣(710例)，新竹市(630例)，屏東縣(399例)，苗栗縣(470例)，雲林縣(374例)，嘉義縣(287例)，宜蘭縣(273例)，基隆市(239例)，南投縣(286例)，嘉義市(186例)，花蓮縣(183例)，台東縣(106例)，金門縣(113例)，澎湖縣(59例)、連江縣(5例)。

▲▼12/22新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲12/22新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日增加41例死亡個案，其中最年輕為13歲青少女，本身有多重慢性疾病，沒接種疫苗，10月26日發燒咳嗽嘔吐，28日到急診，檢查新冠確診、右側肺炎、呼吸窘迫，收住兒童專責ICU插管使用呼吸器，並給予瑞德西韋，11月18日雖然符合解隔離條件，但因為無法脫離呼吸器，轉到兒童一般ICU，繼續住院到12月18日不幸因病況惡化過世，死因為肺炎併心肺衰竭及新冠病毒感染。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼12/22本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲12/22本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
蔡小虎小腸阻塞「吐到無法插管」　這2天是關鍵期
獨／Uber Eats大出包！　優惠漏洞「4杯飲料0元到手」
國安基金還不會退場！　操盤手：陪大家過年
蔡英文終於要出來了！　她大喊：謝天謝地
快訊／蔡小虎哀號求救！　緊急送醫住院
快訊／普拿疼大缺貨！　恐祭實名制限購令
毛豆吸半天是空的！吃過的再上桌　涓豆腐急下架
3項交通違規罰更重了！　小心噴3.6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

文總「WE ARE我們的除夕夜」　將由吳姍儒獨挑主持大樑！

台南「葉家小卷米粉」元旦歇業！今饕客排爆　店家親曝停業原因

獨／Uber Eats大出包！網實測優惠漏洞　「4杯飲料0元到手」

國內「次世代疫苗現況」一文秒看！　沒買BNT癥結點曝光

大陸爆BF.7「1傳18」疫情！羅一鈞解析：缺少群體免疫造成大流行

瑞穗鮮乳成長不冬眠３食譜　鈣好成長基礎

林右昌任期將屆心念防疫　入校幫6至17歲基隆學童接種疫苗

台大國發所傳停招碩士在職專班　校方：未收到通知「一切照舊」

普拿疼大缺貨「將祭限購令」　王必勝：未來不排除實名制管制

明年不排除買次世代BNT　王必勝曝3評估條件「儘速取得新型疫苗」

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

睽違10年最帥的貓再度現身 跨年最強檔！鞋貓劍客2再造史詩冒險

文總「WE ARE我們的除夕夜」　將由吳姍儒獨挑主持大樑！

台南「葉家小卷米粉」元旦歇業！今饕客排爆　店家親曝停業原因

獨／Uber Eats大出包！網實測優惠漏洞　「4杯飲料0元到手」

國內「次世代疫苗現況」一文秒看！　沒買BNT癥結點曝光

大陸爆BF.7「1傳18」疫情！羅一鈞解析：缺少群體免疫造成大流行

瑞穗鮮乳成長不冬眠３食譜　鈣好成長基礎

林右昌任期將屆心念防疫　入校幫6至17歲基隆學童接種疫苗

台大國發所傳停招碩士在職專班　校方：未收到通知「一切照舊」

普拿疼大缺貨「將祭限購令」　王必勝：未來不排除實名制管制

明年不排除買次世代BNT　王必勝曝3評估條件「儘速取得新型疫苗」

解鎖《今際之國》背後真相就在今天！第二季加倍刺激燒腦必看

NFL傳奇哈里斯辭世享壽72歲　「天賜接球」令球迷難忘

高虹安拜會楊文科提「新竹縣市合作」　從垃圾、交通談到水質監測

旅館走廊「迴盪呻吟喘息聲」　房客隔門大罵！他一聽尷尬：太特殊

文總「WE ARE我們的除夕夜」　將由吳姍儒獨挑主持大樑！

台南經發局長被聲押　藍軍請黃偉哲重操守唯才適用

蔡小虎小腸阻塞急送醫「吐到無法插管」　經紀人曝現況：這2天是關鍵期

小三通復航！金門縣長當選人陳福海「政見兌現」：想搭第一艘專船

幕後／張善政小內閣「前朝色彩濃厚」　從「他」看出朱立倫意志

澤倫斯基訪美之旅超曲折！換3交通工具防俄突擊　美軍全程警戒

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

生活熱門新聞

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

快訊／12:36地震　南部有感搖晃

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

難追到爆！這5星座「單身越久眼光越高」

大陸疫情海嘯！超強BF.7可1傳18

擺脫「行人地獄」！立院初審通過　人行道臨停違停「恢復可檢舉」

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

強冷氣團＋寒流來了！爆冷剩7°C

「父女斷聯20年」孩子突想見面　開口1要求他心寒

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

更多熱門

相關新聞

郭董喊買「BNT次世代」　醫：等報廢丟海嗎？

郭董喊買「BNT次世代」　醫：等報廢丟海嗎？

鴻海創辦人郭台銘表示，台灣目前沒有BNT雙價疫苗可打，讓母親無法接種。胸腔重症科醫師蘇一峰則說，台灣手上都是第一代BNT疫苗，保護力很快就到谷底。對此，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，莫德納次世代是最新的BA.4/5就已經很少人在打了，還進BNT次世代是要等著報廢丟海裡嗎？

楊寶楨力挺郭董！酸民進黨「高端推銷員」

楊寶楨力挺郭董！酸民進黨「高端推銷員」

快訊／疫情又上升！本土+19051「比上周增8.6%」　另增27死

快訊／疫情又上升！本土+19051「比上周增8.6%」　另增27死

陸增0死亡病例！火葬場卻每天火化40屍體

陸增0死亡病例！火葬場卻每天火化40屍體

陸為何爆嚴重藥荒？業內人士揭無奈

陸為何爆嚴重藥荒？業內人士揭無奈

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染BA.5

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

野生「台灣超大咖天后」紐約0偽裝看球賽！

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

快訊／12:36地震　南部有感搖晃

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面