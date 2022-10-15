協助震災戶重建家園！慈濟承擔256戶　82黃單戶10／20修復完成

▲▼花蓮縣政府日前與慈濟慈善基金會召開0918震災重建會議，會中慈濟表示，協助的黃單户預計將於10月20日全數修復完成。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府日前與慈濟慈善基金會召開0918震災重建會議，由縣長徐榛蔚親自主持，除了聽取目前修繕進度，會中也就列管紅單戶的重建方向進行討論，慈濟協助的黃單户預計將於10月20日會全數修復完成，縣府將全力協助後續重建工作，陪伴受災鄉親共同度過難關。

慈濟基金會代表方談到，受災區域有256戶為慈濟協助修繕，其中輕微災損戶121戶已全數結案，目前已協助修復的黃單户則是82户，目前已完成40户，其中也包括教堂復原，其餘户數預計在10月20日前能修繕完成；紅單戶53戶，目前35戶已評估完成。

紅色危險標誌（紅單）的判定，為建築物主要結構，如柱、樑、外牆、樓板、基礎掏空，出現損壞或建物傾斜達一定程度。會議中也談到，許多紅單戶位於地質敏感區域，申請建照時會涉及其他法規，縣府建設處將會同農業處成立專案小組進行審查，以利縮短行政流程。

另外，行研處也於縣府官網成立0918震災資訊專區（https://0918.hl.gov.tw/Default.aspx），讓鄉親可運用網站查詢各項諮詢服務電話和補助措施。