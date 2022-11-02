慈濟買BNT花630元是錯誤推算？ 　蔣萬安競辦諷王必勝：刷新三觀

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）



記者崔至雲／台北報導

高端疫苗公布政府採購疫苗平均價格為840元，相較於慈濟購買每劑BNT疫苗630元，民眾質疑政府買貴了；指揮中心指揮官王必勝則說，慈濟的是錯誤推算。對此，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘表示，指揮中心買不到BNT，但竟跟買到的人比價，難道「Netflix比愛奇藝貴，就能說買愛奇藝比買Netflix划算？」慈濟買疫苗零耗費公帑，王必勝卻管起「捐贈疫苗價格」的行為，令全民刷新三觀。

「既然王必勝愛比價，就來告訴他BNT、高端兩者根本不能比！」蕭羽耘指出，BNT做了三期試驗、使用mRNA技術，全球至少有100個國家使用，也得到WHO國際認證；至於高端使用次單位蛋白疫苗技術、用免疫橋接呼嚨三期，至今保護效益沒下文，「因此在國際窒礙難行，只剩一個買家叫做蔡政府」。



蕭羽耘進一步說，指揮中心今年8月曾公布國內採購疫苗平均每劑765元，較高端每劑840元低9%；倘若指揮中心所言為真，BNT與莫德納真的比高端貴，那顯然AZ與Novavax拉低平均。

蕭羽耘分析，根據美國生醫專業《BioSpace》媒體報導，AZ於美國一劑僅2.15美元（約等同新台幣70元），Novavax於於美國一劑16美元（約等同新台幣520元），雖然疫苗價格在不同地區的價格不盡相同，但皆遠低於高端的840元；尤其是與高端使用同樣技術的Novavax，有WHO認證、也有三期試驗，曾任衛福部長的陳時中「捨廉取貴」，這不是圖利，什麼叫做圖利？



蕭羽耘強調，除了高端以外，國內目前採購的所有疫苗，都有獲得WHO國際認證，到大多數國家也享有免PCR待遇，「採購沒有國際認證的疫苗全都是買貴，我們只想問，高端技術較低端，到底憑什麼這麼貴？」

▼高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納（右），輝瑞／BNT疫苗（左）。（圖／路透）