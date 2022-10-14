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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然、林彥廷／慈濟疫苗採購風波看政府與宗教團體互動

▲▼中正紀念堂接種站最後一日,兒童疫苗接種站,新冠肺炎,本土疫情,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲慈濟疫苗採購風波讓人不禁思考政府與宗教團體間的互動。（圖／記者李毓康攝）

新冠疫情肆虐全球迄今已近三年，台灣也從邊境管制、公布確診足跡、三級警戒、施打疫苗，逐漸走向與病毒共存的方向。在各個階段中，最令國人感到恐慌者，莫過於2021年5月三級警戒期間，確診者暴增釀成社區感染，但國內卻苦無足夠疫苗供國人施打。

有鑑於此，除了政府透過外交關係，向美國、日本請求支援，因而獲得數百萬劑的AZ及莫德納疫苗外，民間力量包括：鴻海、台積電及慈濟也陸續主動洽購總計高達1,500萬劑的BNT疫苗。雖然採購過程中，屢屢出現有些質疑政府卡疫苗的聲音，但隨著時間經過，爭議倒也漸漸歸於平靜。

日前，慈濟顏執行長回顧了2021年慈濟協助採購疫苗的過程，不料，卻遭特定資深媒體人攻擊。作為指標性的宗教團體，慈濟在台灣面臨疫情最艱困的時刻，出錢出力，不畏困難地協助採購500萬劑BNT疫苗，卻因九合一大選逼近，而遭到網路上鋪天蓋地的攻擊。此事不禁讓人思考，政治與宗教間，究竟應保持如何的關係，才是對社會最好的狀態？

恰巧筆者於9月參與了由東吳大學法學院法律與宗教研究中心主辦，社團法人中華人權協會、社團法人臺灣宗教聯合會協辦的「第九回法律與宗教研討會暨宗教基本法研討會」，會中廣泛且深入地探討諸多宗教法相關議題，可謂宗教法界的盛會，其中，就政教互動關係的探討尤為深入，包括從美國、法國、德國及日本等比較法角度，研究外國政教互動關係，期能借鏡我國政治與宗教間的互動。

部分西方國家採取政教分離制度，或有其歷史背景。為了避免人民從事宗教活動的自由，被政府不當限制，政教分離的制度有助於落實「把凱撒的東西給凱撒，把上帝的東西給上帝」的理念，進而保障人民的宗教自由。然而，以我國的文化而言，政府高官時常出席各種宗教團體的慶典活動，例如：每年的大甲媽祖遶境、法鼓山除夕祈福活動等，以及即將到來的九合一選舉，各候選人幾乎都會勤走基層而至各地方廟宇與民眾互動。因此，在這樣的文化下，制度上若將政治與宗教全然加以分離，是否適合我國，不無疑問。

此外，隨著時代的轉變，人民對於政府的期待，逐漸從不得侵害人民權利，轉而期待政府提供人民更多的保護照顧服務。然而，政府的稅收有限、人力有限，大環境的挑戰卻是瞬息萬變，因此，政府如何即時回應人民逐漸增加的期待，遂成巨大的挑戰。事實上，宗教團體除了提供人民心靈層面的慰藉外，也因其匯集社會大眾的善心，而能於社會有需要時，即時地提供資金與人力的援助。舉例而言，2022年花蓮918地震時，慈濟於第一時間即火速進入災區救援、號召專業工程人士組成修繕志工隊，認養需重建的受災戶，後續也持續就受災戶所需的心理輔導及經濟補助進行協助。救災，原本應是政府的任務，但災害常常來的又快又急，政府行政組織不見得能夠快速地應對。此時，宗教團體即扮演著相當重要的角色，以補政府的不足。

如同法藏法師於「第九回法律與宗教研討會暨宗教基本法研討會」所言，宗教團體具有五種特殊的力量，分別是：「生命覺醒力」、「人性超越力」、「苦難療癒力」、「指引庇佑力」及「善性凝聚力」，這些都是政府較為欠缺的能量。因此，法藏法師基於社會與人民的最大福祉，乃倡導政府與宗教團體間，除應秉持互不隸屬、互相平等的關係外，亦應彼此互助協力。

綜上，本文呼籲政府實應善待宗教團體，加強雙方的合作，在立法上，則應盡速制訂《宗教基本法》，保障宗教團體得以免於政府不當的限制，同時就政府與宗教間的互動關係予以明確規定。如此一來，面對日益繁重的公共任務，當政府力有未逮時，當得由更多的宗教團體立即予以協助，不但能創造台灣人民最大的福祉，也能為台灣社會注入善的循環。

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