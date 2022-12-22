8年市長生涯倒數　柯文哲評「團隊best」：沒辦法再更好了

記者崔至雲／台北報導

台北市長柯文哲將在25日卸任，台北市政府今（22）日舉辦就職8年記者會。會後媒體問到這8年給自己打幾分？柯表示，「成績是給別人打的，我們只是盡力而已」；問到給市府團隊打幾分？柯則說，「在我看起來沒有辦法再更好，已經很好了、best」。

▲柯文哲出席台北市長就職八周年記者會 。（圖／記者林敬旻攝，下同）

柯文哲今日出席「永續台北 向未來交棒」記者會，會後媒體問到，建議下任市長最急迫要做的事？柯文哲表示，市政沒有什麼叫急迫不急迫的，其實每天都有新的事情發生，目前都移交的很清楚，有25項移交，局對局的移交比較多。

柯文哲談到，八年下來唯一沒有解決的是公共設施保留地，雖然台北市大部分的困難問題都解決掉，但就這條沒有辦法，這個要兩兆預算才能夠解決。

媒體問到，這八年給自己打幾分？柯回應，「成績是給別人打的啦，我們只是盡力而已」；至於團隊分數？柯文哲表示，這團隊還不錯，因為政治性很低，大部分都是事務官，所以是個行政的團隊，這是很特殊文化，超過3份之2的局長都是事務官出身的，在其他政府不太可能。

柯文哲說，「在我看起來沒有辦法再更好，已經很好了、best，不要說100分，我覺得分數很高」。



