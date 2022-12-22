要畢業了！柯文哲親筆寫這4字送給市民　「你們是我最大的後盾」

▲台北市長柯文哲就職八周年記者會。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲任期屆滿8年將卸任，22日上午舉辦八周年記者會，邀請各局處首長上台談感言，以及手寫一句話留給市民；其中柯文哲寫下「正直誠信」4個大字，感謝市民、市政團隊付出，「你們是我最大的後盾，最信任的隊友，最重要的夥伴。」

台北市政府22日上午10時在南港瓶蓋工廠舉辦八周年記者會，而市府每年都會設定一個主題，今年卸任定調「永續台北，向未來交棒」為主題，活動前將邀請局處首長寫下對市民感謝的話，並且在記者會現場佈置，加上柯文哲親手寫的感言，最終將移回市府大廳展示，將永續進步的台北交棒予所有市民。

柯文哲致詞時表示，自己8年前決定參選台北市長，當時的競選口號改變台灣，要從首都開始，改變台北從文化開始，這場以文化為主題的社會運動，也是台灣政治歷史上第一場以改變文化當作訴求的選舉。

柯文哲指出，政治不能只有口號和倡議，更重要的是執行力，特別在藍綠兩黨長期執政之下，留下了許多該解決而沒有解決的問題，甚至因為政黨利益犧牲國家利益，因少數人利益犧牲多數人利益，因為短期利益犧牲長期利益，「這是不對的事情，所以秉持著『開放政府、全民參與、公開透明』理念，用理性、務實、科學的態度，發起一場改變台灣政治文化的社會運動。」

「這8年來，我們做到了。台北真的改變成真，而且這些改變，還在持續發生。」柯文哲強調，這8年來衷心感謝每一位參與市政的市民，謝謝一起實現了許多城市願景，以及相信的城市價值。

柯文哲也細述自己任內政績，包括斯文里三期公辦都更、建立公民參與的機制、完成超過一百座共融式公園跟遊戲場、蓋了2萬戶的社宅、還債570億等，「這些年來，台北已經不一樣了，這些成就的背後，是所有市民的默默支持，還有市府同仁的努力不懈，謝謝你們讓這些改變可以成真，是你們讓我們找回城市的光榮感。」

柯文哲說，故總統李登輝常講，40年沒有解決的問題，不要妄想4年可以解決，「但是我認為我們現在不做，40年後還是一樣，所以我們不可能期望一天可以改變這個國家，但是也不可能期望什麼事都不做，這個國家就會改變，只要每天解決一點小問題，累積起來就會是這座城市巨大的進步。」

柯文哲提及，市長是有任期的，但是市政工作是延續的，這座城市屬於每一位偉大的市民，可以決定這座城市的未來，希望這些年來的改變和進步可以繼續延續下去，城市轉型和改革腳步不能停下來，好的政治文化也應該繼續保留，「現在我們要向未來交棒，也希望下一任市長，能讓宜居永續的台北繼續前進。」

最後，柯文哲感謝所有市民、市政團隊的付出，「你們是我最大的後盾，最信任的隊友，最重要的夥伴，謝謝你們給我這8年的機會，讓我為台北市民服務，台北是一座進步而勇敢的城市，讓我們一起把這份榮耀延續下去，謝謝大家。」