影／柯文哲將卸任！2局長哽咽落淚　曝「柯醫師」視訊看血氧防疫故事

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲將於12月25日8年任期屆滿卸任，22日上午舉辦八周年記者會，邀請各局處首長上台談感言，以及手寫一句話留給市民；而觀傳局長劉奕霆也於現場哽咽，感謝柯文哲至今給予的機會，社會局長周榆修也在影片中回顧疫情期間種種辛酸時 ，忍不住落淚。

台北市政府22日上午10時在南港瓶蓋工廠舉辦八周年記者會，而市府每年都會設定一個主題，從一周年推出「柯文哲，反省」影片，今年卸任則是定調「永續台北，向未來交棒」為主題。

▲柯文哲出席台北市長就職八周年記者會 。（圖／記者林敬旻攝，下同）

根據台北市政府規劃，八周年記者會一開始，先播放一支8分鐘影片，以「向市民交棒」作為概念，隨後邀請即將卸任的局處首長上台談內心話，再由柯文哲親手寫下感言與致詞，最終大合照完進行媒體訪問。

活動開場時，北市府邀請產發局長林崇傑、資訊局長呂新科、財政局長陳家蓁、教育局長曾燦金、觀傳局長劉奕霆、社會局長周榆修等人依序上台，其中劉奕霆發表感言時，談及自己從2016年加入柯市府團隊，忍不住哽咽，並回顧疫情期間尋找防疫旅館，每天晚上最害怕接到時任副市長黃珊珊、聯合醫院副總院長黃遵誠電話講「房間不夠」。

▲觀傳局長劉奕霆發表感言時哽咽。（圖／記者林敬旻攝，下同）

劉奕霆提及，自己擔任台北市政府發言人到觀傳局長這幾年，感謝柯文哲給予機會，因為疫情期間沒辦法做更好的觀光宣傳，但他將制度做好，相信後面接手的人在疫情後觀光宣傳會非常順利，未來一起加油。

而市府在公布局處首長的「畢業影片」時，其中周榆修談及疫情期間時，信義區某個安養中心發生群聚感染，他緊急打電話給柯文哲求助，柯文哲指示要量一下安養中心的人的血氧，然後拍照片回傳給他，半夜12時、1時左右，柯文哲一一確認，發現有人血氧出現問題時，直言「這傢伙不行了、趕快送（醫）」，周談及此，認為柯是一個很有肩膀的市長。

周榆修說，後來該安養中心的護理師護理長也確診，狀況越來越不好，自己無助打給柯文哲問怎麼辦，柯文哲看完血氧後直言「這個不好啊！趕快送（醫）」，但他回報安養中心有照顧比例，柯文哲破口大罵「人都快死了，你還在1比8！」

周榆修在影片中感性地落淚道，當時他向柯文哲說「市長，我們真的累了。」而柯文哲卻不斷地說「是我錯了，不是你的錯」、「回家休息」、「是我的錯，不是你們的錯，（趕快）回家，明天再來。」

▼柯文哲八週年影片，周榆修談及疫情期間落淚。（圖／台北市政府提供）