　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

11月手機銷售榜出爐！蘋果霸佔前三　這台安卓中階機衝入前五

▲iPhone 14 Pro Max新色。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 14霸佔銷售榜單。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

2022年11月台灣智慧手機市場銷售情況出爐，根據市調機構公布最新全台實體通路手機銷售數據顯示，11月手機市場整體銷售量約48.9萬部，較上月短少6萬多部，總銷售量衰退11%，總銷售額也跌逾17%；11月台灣智慧手機市場依舊是由蘋果iPhone 14系列持續霸榜，進入穩定長賣的趨勢，非蘋陣營也仍以三星為主，除了三星Galaxy Z Flip4（8GB/256GB）回鍋，與S22 Ultra（12GB/256GB）齊為最賣安卓旗艦，其他各機型的名次，對比上月排行變動不大。

傑昇通信分析，進入年末購物旺季，在雙11、黑色星期五及週年慶活動，廠商大打促銷戰，原本預期各大手機品牌的銷售量及銷售額會因而直線上升，然而3C家電汰舊換新也多趁此時，因此消費類型的多元，也連帶影響消費者購物方式而分散銷量。

▲2022年度11月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

▲2022年度11月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

值得注意的是，11月台灣智慧手機市場中，蘋果iPhone 14系列仍拿下10席，前三名還是iPhone 14 Pro系列，全台熱銷單機除了改由iPhone 14 Pro（256GB）拔得頭籌，上月僅次於三星Galaxy A53 5G（8GB/256GB）的iPhone 14（128G）也前進一席，傑昇通信表示，隨著iPhone 14 Pro系列供不應求，iPhone 14及iPhone 14 Plus名次上升，前代熱銷單機iPhone 13（128G）更維持在第六名，加上12月聖誕節及企業尾牙送禮加持，預期旗艦新機買氣暢旺。

在台灣熱銷前20款手機之中，蘋果iPhone就占一半，三星則有7款機型進榜，且由A系列的A53兩規格進榜前十名，蟬聯本月安卓熱銷冠軍機型，傑昇通信指出，受年末購物旺季影響，加上同期機型選擇性多元，三星進榜的機型中，有五款手機是中階與入門5G的A 系列，包括A53、A33與A13，另外兩款則是摺疊旗艦機型Galaxy Z Flip4（8GB/256GB），本月重回熱銷榜單，與S22 Ultra（12GB/256GB）並列市場上最夯的安卓旗艦機，分別為第19名與第17名。

此外傑昇通信觀察，本月消費者購機偏好，還是有傾向中階手機或萬元以下的機型省荷包的趨勢，像是名次持平的OPPO Reno8，以及各方面表現不錯的入門4G手機OPPO A57，還有IP54防塵防水等級；另一款規格配備都在上等的紅米10C，不僅有6.71吋大螢幕，主相機更高達5,000萬畫素，雖為4G手機，但以今年暑假當時上市的機型來看，官方定價在六千內，目前空機價都四千有找，還是小資族能無痛入手的好選擇。

ET快訊
快訊／台南經發局長「住處遭搜索」！　數人被傳喚
網美全裸DIY影片瘋傳！　怒回擊了：我依然是個閃耀的星星
遭長期家暴！妻勒斃酗酒夫　鄰居嘆：應該忍無可忍了
獨／金髮女屍恐變「無名屍」！　無家屬願領回
明「冬至」別愛愛！　5禁忌一次看
柯建銘怒了！　「把我跟林智堅拖去斬首示眾好了」
民進黨立委不忍了！　突嗆蔡英文「這件事」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

11月手機銷售榜出爐！蘋果霸佔前三　這台安卓中階機衝入前五

Intel Core i5-13400處理器售價曝光　比前一代貴約24%

綠茶配檸檬不能治新冠！ 　LINE公布2022年「假訊息」排行

平價iPhone銷售不如預期　郭明錤：iPhone SE4可能延後

iPhone 15回歸圓角邊？　概念圖讓果粉直呼是「iPhone 6」

Intel有望明年推出下一代Battlemag顯卡　性能比肩NVIDIA RTX 4070

Google平板實機現身臉書市集　隨附揚聲器底座

OPPO Reno8升級版登場！新色「緞面金」超應景　容量也增大

市場最輕摺疊手機亮相！OPPO Find N2重量僅233克

【廣編】醫療級濾網+雙重抗菌！OSIM智能空氣清淨機2頂規防護

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

梅西世足奪冠　精彩瞬間全回顧

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

11月手機銷售榜出爐！蘋果霸佔前三　這台安卓中階機衝入前五

Intel Core i5-13400處理器售價曝光　比前一代貴約24%

綠茶配檸檬不能治新冠！ 　LINE公布2022年「假訊息」排行

平價iPhone銷售不如預期　郭明錤：iPhone SE4可能延後

iPhone 15回歸圓角邊？　概念圖讓果粉直呼是「iPhone 6」

Intel有望明年推出下一代Battlemag顯卡　性能比肩NVIDIA RTX 4070

Google平板實機現身臉書市集　隨附揚聲器底座

OPPO Reno8升級版登場！新色「緞面金」超應景　容量也增大

市場最輕摺疊手機亮相！OPPO Find N2重量僅233克

【廣編】醫療級濾網+雙重抗菌！OSIM智能空氣清淨機2頂規防護

郭台銘連拋採購BNT議題　梁文傑酸：自己開支票賴在政府頭上

1歲男童「吞掉水晶寶寶」　體內吸水瘋狂膨脹！腸爆破恐致死

台積電上漲1.5元收459！　台股上漲64點站上14200

冬至大吃湯圓小心「1器官」抗議！　醫曝「健康風險」：2類人別吃

中和千坪靜巷綠意美邸！「景安文匯」機能交通優勢難以複製

台南市府經發局長陳凱凌「住處遭搜索」　南檢傳喚數人

結局驚喜！吳念軒和邱以太上演「男男吻戲」　開啟土地公外掛超能力

富邦有新洋投人選！今年曾效力韓職　富藍戈、安得勝談約中

爆乳正妹慘被下藥全身「七孔流血」　沒被撿屍卻成喪屍太恐怖

癡情女要匯13萬救「英國男友」　警撥電話表明身份對方秒掛斷

3C家電熱門新聞

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

iPhone 15回歸圓角邊？果粉看圖直喊iPhone 6

Intel有望明年推出Battlemag顯卡

Google平板實機現身臉書市集

LINE聖誕特效登場！輸入三組關鍵字召喚耶誕兔兔、熊大

平價iPhone銷售不如預期　郭明錤：iPhone SE4可能延後

綠茶配檸檬不能治新冠！ 　LINE公布2022年「假訊息」排行

OPPO Reno8升級版登場！新色「緞面金」超應景　容量也增大

市場最輕摺疊手機亮相！OPPO Find N2重量僅233克

iPhone升級iOS 16.2耗電量評比！　續航力最高下滑52分

英特爾i5-13400處理器售價曝光

小米推首款迷你電腦

11月手機銷售榜出爐！蘋果霸佔前三　這台安卓中階機衝入前五

庫克參訪賈伯斯最愛日本禪寺　腳下意外成亮點

更多熱門

相關新聞

「資優股穩賺數10倍」警阻詐保阿北50萬

「資優股穩賺數10倍」警阻詐保阿北50萬

桃園市65歲游姓男子接獲詐騙集團手機簡訊，誆稱投資購買績優內線股票可獲利數10倍，並前往銀行滙款50萬元，經據報趕到員警細心苦勸，並提供多起詐騙案例，游男才驚覺遭詐騙，立刻停止滙款保住血汗錢。

挑對螢幕先贏一半　通路盤點十大賽事玩家級手機

挑對螢幕先贏一半　通路盤點十大賽事玩家級手機

男友秘籌求婚派對！她卻偷吃已婚主管

男友秘籌求婚派對！她卻偷吃已婚主管

父不給玩手機　少年離家18天被發現

父不給玩手機　少年離家18天被發現

熟女想吃處男「第一次給阿姨」16歲少年嚇壞

熟女想吃處男「第一次給阿姨」16歲少年嚇壞

關鍵字：

手機銷售

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

男團成員爆11年婚變！

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

揭廖科溢撩妹SOP話術都一樣！

快訊／動物園食蟻獸媽媽難產死亡

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面