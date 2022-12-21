11月手機銷售榜出爐！蘋果霸佔前三　這台安卓中階機衝入前五

▲iPhone 14霸佔銷售榜單。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

2022年11月台灣智慧手機市場銷售情況出爐，根據市調機構公布最新全台實體通路手機銷售數據顯示，11月手機市場整體銷售量約48.9萬部，較上月短少6萬多部，總銷售量衰退11%，總銷售額也跌逾17%；11月台灣智慧手機市場依舊是由蘋果iPhone 14系列持續霸榜，進入穩定長賣的趨勢，非蘋陣營也仍以三星為主，除了三星Galaxy Z Flip4（8GB/256GB）回鍋，與S22 Ultra（12GB/256GB）齊為最賣安卓旗艦，其他各機型的名次，對比上月排行變動不大。

傑昇通信分析，進入年末購物旺季，在雙11、黑色星期五及週年慶活動，廠商大打促銷戰，原本預期各大手機品牌的銷售量及銷售額會因而直線上升，然而3C家電汰舊換新也多趁此時，因此消費類型的多元，也連帶影響消費者購物方式而分散銷量。

▲2022年度11月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

值得注意的是，11月台灣智慧手機市場中，蘋果iPhone 14系列仍拿下10席，前三名還是iPhone 14 Pro系列，全台熱銷單機除了改由iPhone 14 Pro（256GB）拔得頭籌，上月僅次於三星Galaxy A53 5G（8GB/256GB）的iPhone 14（128G）也前進一席，傑昇通信表示，隨著iPhone 14 Pro系列供不應求，iPhone 14及iPhone 14 Plus名次上升，前代熱銷單機iPhone 13（128G）更維持在第六名，加上12月聖誕節及企業尾牙送禮加持，預期旗艦新機買氣暢旺。

在台灣熱銷前20款手機之中，蘋果iPhone就占一半，三星則有7款機型進榜，且由A系列的A53兩規格進榜前十名，蟬聯本月安卓熱銷冠軍機型，傑昇通信指出，受年末購物旺季影響，加上同期機型選擇性多元，三星進榜的機型中，有五款手機是中階與入門5G的A 系列，包括A53、A33與A13，另外兩款則是摺疊旗艦機型Galaxy Z Flip4（8GB/256GB），本月重回熱銷榜單，與S22 Ultra（12GB/256GB）並列市場上最夯的安卓旗艦機，分別為第19名與第17名。

此外傑昇通信觀察，本月消費者購機偏好，還是有傾向中階手機或萬元以下的機型省荷包的趨勢，像是名次持平的OPPO Reno8，以及各方面表現不錯的入門4G手機OPPO A57，還有IP54防塵防水等級；另一款規格配備都在上等的紅米10C，不僅有6.71吋大螢幕，主相機更高達5,000萬畫素，雖為4G手機，但以今年暑假當時上市的機型來看，官方定價在六千內，目前空機價都四千有找，還是小資族能無痛入手的好選擇。