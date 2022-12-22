謝志偉揭BNT採購過程　反問郭台銘「禽獸有如？」

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者廖婕妤攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日為BNT再度重砲批評政府，我駐德代表謝志偉則說，當初台灣政府並不缺買疫苗錢，沒什麼只有郭台銘才買得到這回事，「是中國不讓台灣官方買」，並反問郭台銘，「有錢至上，羞辱為官，栽贓恩准，禽獸有如？」

郭台銘19日出席台大癌醫中心分院4周年院慶，期間談到採購BNT捐贈的阻礙，並感嘆自己高齡老母親想要打BNT雙價疫苗但台灣卻沒有，衛福部長薛瑞元卻反酸「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」，讓郭台銘以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」不滿回擊，同時呼籲執政者體民所苦，廣納建言。

謝志偉則指出，自己作為本案2021年1月13日起的台灣官方聯絡人，只要有人提供錯誤或片面的相關訊息，他都不得不出面澄清。郭台銘說，「當初要拿新冠肺炎疫苗進來非常困難，因為自己在德國做生意的夥伴，認識BNT的創辦人，才有把握買到1500萬劑」、「BNT曾經在台灣最需要的時候，自己與台積電及慈濟，在總統蔡英文恩准之下，可以辛苦地進來，若是可以早進來2個月，死亡人數可以大大減少」，這都並非事實。

謝志偉表示，從頭到尾BNT的董事就告訴他，絕對有誠意要繼續賣疫苗給台灣，而BNT總部所在地的國會議員是他好朋友，這位好友也說，BNT向她保證，絕對有誠意要繼續賣疫苗給台灣。

謝志偉說，郭台銘稱「自己在德國做生意的夥伴，認識BNT的創辦人」，到底有沒有告訴他「沒問題，我幫你疏通，幫你買」等類似的話不得而知，聽聽就好，但對方百分之百告訴郭台銘，「緊急授權的疫苗只能賣給中央政府或必須要有中央政府同意才能完售，因為只有中央政府才能負擔風險責任」，那中央政府可以睜隻眼，閉隻眼任憑中國的代理商出保證書，而不是要求BNT 原廠開保證書嗎？BNT早答應說出原廠保證，那如果中國代理商不依，台灣政府就算了嗎？如果郭台銘在中國買一輛德國保時捷，上海汽車代理商說，「原廠證明沒有，由上海汽車代理商親筆開，外帶口頭保證」，郭台銘會接受嗎？

謝志偉分析，中國是一石二鳥，首先，不讓中央政府出面買，再來更嚴重的是，另製合約，重新談起，造成交貨延遲，達到不譲台灣及時獲得疫苗的結果，好嫁禍台灣政府，台灣人慘，開始罵政府，就是中國贏，「簡單講，整件事，德國BNT對台灣官方感到Sorry，卻又有説不出口的苦衷。而德國官方對私人企業BNT雖不能指揮，但知困難所在，派出高階官員出面為我官方從中協調。要言之，從頭到尾沒有BNT疫苗非鴻海不賣台灣的問題」。

謝志偉強調，郭台銘不要懂而故意裝不懂，且BNT設海外研發中心，不管中國歡不歡近，台灣非常歡迎，來和台灣人合作研發先進疫苗，他請德高官傳蔡總統給BNT的話裡，就有這一項；至於郭台銘和BNT老闆説的三千萬劑疫苗，兩個私人企業頭人之間的約束，政府再如何展現善意，也不可能悶頭就照單全收，「總之，郭台銘在此時此刻，不提任何證據，就又血口噴人，然後，完全避談、甚至洗白中國因素，我也不得不遺憾的說：有錢至上，羞辱為官，栽贓恩准，禽獸有如？」

針對郭台銘的批評，薛瑞元受訪時回應，講這句話比較重了一點，可能是沒有抓到他的意思，他是懷疑，且後續也說了會再評估，但只擷取中間一段話，聽起來就有一點刺耳，可能表達方式不是很好。被問及是否還要對郭台銘提及「朽木」、「禽獸」等做回應，薛瑞元則說不需要，「如果能理解大家都是為了國家、人民，沒有什麼特別好再回應」。