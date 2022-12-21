快訊／賴清德談敗選原因：論文抄襲、黨內黑金、聽不見基層聲音

▲賴清德今晚出席首場政見發表會。（圖／記者黃克翔攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

同額競選民進黨主席的副總統賴清德21日晚間前往新北三重，出席首場「向黨員報告」政見發表會，他說，這次選舉是「礦坑中的金絲雀」，若是民進黨已讀不回，更大的危機將在後面；對於敗選原因，他直言，是否因為論文抄襲、民進黨同志有「黑金」背景，或沒有聽見基層的聲音，所以沒有辦法獲得人民的支持，強調民進黨要好好面對失敗，重新贏回人民的信賴。

賴清德今天晚間7點半左右，在黨籍立委余天、林淑芬、江永昌、吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧、賴品妤、黨部主委何博文等公職陪同下入場，賴清德子弟兵、台南市立委林宜瑾擔任主持人，開場先帶領近千名民眾高喊「民進黨加油」、「台灣加油」口號，待立委致詞結束後，開放黨員舉手自由發表意見，賴清德則振筆疾書，紀錄黨員的意見。

賴清德隨後致詞時說，民進黨是台灣第一個本土政黨，一路從廢除《刑法》第100條、堅持100％的言論自由，同時推動國會全面改選、總統直選，這段時間有很多民主前輩犧牲奉獻，這些前輩的表現讓自己非常敬佩，為了表示對民進黨的支持，他加入民進黨，而後棄醫從政，幾十年來與黨內同志，共同為了建立和平、尊嚴的國家打拚。

賴清德表示，很可惜民進黨在九合一選舉遭遇空前的失敗，他身為民進黨的一份子、執政團隊的一員，決定出來參選民進黨主席，要讓民進黨中央、地方團結作夥，同心再起，迎接下一個大勝利。

賴清德說，他認為這次選舉是「礦坑中的金絲雀」，人民在這次選舉中用選票告訴民進黨，若是民進黨已讀不回，更大的危機將在後面，必須非常認真面對。他說，應該從失敗中記取教訓，要思考國家主人的決定，民主是人民作主，人民是國家的主人，另外應該誠實面對民進黨的不足，包括社會大眾提出來，是否論文抄襲的事情、民進黨同志有「黑金」背景的事情，甚至是沒有接觸基層，沒有聽見人民的聲音，所以沒有辦法獲得民眾的支持，以致沒辦法第一時間做出說明和反應。

賴清德說，有人說民進黨說太多過去的政策，而沒有未來打拚的目標，或有人說，這次疫情台灣的表現不輸他國，但是人民陷入困境時，政府是否有提供充足的幫忙，這些種種問題都應該誠實面對，提出對策來改善，無論是政策、選舉技術、修法立法的問題，未來他當黨主席絕對不會閃避，該改變就改變，該加強就加強，就是希望能重拾民眾支持。

賴清德說，「失敗但我們不能失志，因為我們參加民進黨，有我們的理想啊」，不管是擔任立委、議員都有責任，不能因為失敗就放棄初心，一定要繼續傾聽基層、進行地方服務，民進黨在這次的民主選舉裡面雖然不能獲得勝利，沒有辦法得到人民的支持，但這也是民主的勝利，民進黨在選舉的失敗，是台灣推動民主的勝利，「民進黨失敗，台灣人沒輸！民主必定勝利！」

賴清德表示，不能因為失敗失去使命，民進黨是在戒嚴獨裁時代誕生，要為民主打拚，這是民進黨的使命，而在新的時代民進黨有新的使命，面對複雜的國際情勢，為了守護台灣的主權，為了台灣的民主自由，應該要勇敢面對中國的威脅，另外氣候變遷的問題也越來越嚴重，儘管疫情過去，經濟衝擊才剛剛開始而已，每一位公職都有責任，要幫助所有台灣人，盡可能幫助所有需要幫忙的人。

賴清德說，這次選舉是人民給民進黨機會，給民進黨鞭策，盼化悲憤為改變的力量和機會，這樣民進黨才有辦法贏回人民的支持，一定要好好面對失敗，也感謝黨員前來，發言給予民進黨這麼多意見，為了台灣的民主在基層打拚。他重申，若他能當選黨主席，第一會團結民進黨，第二會擦亮民進黨「清廉勤政愛鄉土」的招牌，發揮民主開放的精神，加強對年輕人的交流，讓民進黨重新恢復對人民的信賴，第三會培養人才為國家社會做事情，透過公平的機制，讓人才能夠為國家服務，讓民進黨能夠生生不息、一棒傳一棒。