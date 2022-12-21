基市綜發處長赴美參加「國務院領袖計畫」　市府：顯現台美關係緊密

▲綜發處長林昆鋒代表台灣赴美參加美國國務院2023領袖計畫。（圖／基隆市府提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

基隆市政府綜合發展處處長林昆鋒獲美國國務院邀請，將於2023年代表台灣赴美參與IVLP「國際領袖人才參訪計畫」（International Visitor Leadership Program; IVLP）。基隆市政府21日表示，此計畫顯現了台美夥伴關係緊密聯繋，彼此在政治經濟、教育文化、科技與傳媒上的深度合作與交流。

基隆市政府表示，林昆鋒此次訪美將以「政府的透明度和問責制」為主題，參訪美國首府華盛頓及其他重點城市，並同時與來自世界各國的青年政治領袖，進行多項議題廣泛的交流與討論。

基隆市政府指出，「國際領袖人才參訪計畫」是由美國國務院主導，邀請世界各國政經、教科文等領域的菁英領袖人才，赴美進行短期參訪，與當地產官學界直接交流，透過該計畫除建立友好關係與溝通管道，也藉此展現美國政府對全球重要議題的實質貢獻。

基隆市政府透露，從1940年代開始，80年來世界各國菁英領袖，已有22萬人以上獲邀訪美，台灣方面包括副總統賴清德、總統府秘書長李大維，以及許多優秀的各領域人士都曾參與此計劃，這也顯示台美夥伴關係緊密聯繋，彼此在政治經濟、教育文化、科技與傳媒上的深度合作與交流。

基隆市政府提及，2019年基隆市長林右昌訪問美國國務院時曾說，「台灣是印太自由民主之錨」，區域安全需要所有支持自由、民主與人權的勇士們一起共同守護，台灣絕對是美國在印太地區長期的自由、民主以及人權價值的重要夥伴。

基隆市政府強調，此次林昆鋒獲邀赴美參與IVLP計畫，不只是對其個人努力的肯定，更是對林右昌團隊的讚許與鼓勵，相信未來台美雙方一定會有更多深度合作發展的機會。